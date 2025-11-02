Slušaj vest

Na Lozničkom putu, u blizini Đedine vodenice, nedaleko od Valjeva, dogodila se saobraćajna nezgoda.

Kako se vidi na fotografijama koje je objavila Instagram stranica Valjevo live, srča je rasuta po putu.

Osobe koje su učestvovale u nezgodi prevezene su u bolnicu radi pregleda i utvrđivanja eventualnih povreda.

Prema prvim informacijama, nemaju vidljive povrede.

Zbog uviđaja i obustave saobraćaja stvara se gužva, a put će biti neprohodan narednih sat do sat i po vremena.

Kurir.rs

