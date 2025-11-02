Hronika
TRAGEDIJA U NOVOM PAZARU: Pronađen mrtav muškarac, sumnja se da smrt nije prirodna
U prigradskom naselju Ivanča, nadomak Novog Pazara, večeras oko 18:30 sati pronađeno je beživotno telo muškarca.
Prema prvim informacijama, muškarac P. B. (1967) izvršio je samoubistvo vešanjem. Tragedija se dogodila u porodičnom domaćinstvu, a na lice mesta ubrzo su izašli pripadnici policije i ekipe hitne pomoći. Lekari su po dolasku mogli samo konstatovati smrt.
Istraga je u toku, a policija obavlja uviđaj po nalogu nadležnog tužilaštva. Zvaničnih informacija o okolnostima ovog tragičnog događaja još nema, ali prema nezvaničnim saznanjima, u pitanju je osoba poznata u lokalnoj zajednici.
Komšije i poznanici u šoku su zbog vesti koja je potresla cijelo naselje Ivanča.
Kurir/Sandžak Danas
