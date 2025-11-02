Slušaj vest

U prigradskom naselju Ivanča, nadomak Novog Pazara, večeras oko 18:30 sati pronađeno je beživotno telo muškarca.

Prema prvim informacijama, muškarac P. B. (1967) izvršio je samoubistvo vešanjem. Tragedija se dogodila u porodičnom domaćinstvu, a na lice mesta ubrzo su izašli pripadnici policije i ekipe hitne pomoći. Lekari su po dolasku mogli samo konstatovati smrt.

Istraga je u toku, a policija obavlja uviđaj po nalogu nadležnog tužilaštva. Zvaničnih informacija o okolnostima ovog tragičnog događaja još nema, ali prema nezvaničnim saznanjima, u pitanju je osoba poznata u lokalnoj zajednici.

Komšije i poznanici u šoku su zbog vesti koja je potresla cijelo naselje Ivanča.

Kurir/Sandžak Danas

Ne propustiteHronikaJEZIV PRIZOR NA SAVI U BEOGRADU Telo muškarca isplivalo kod poznatog splava
WhatsApp Image 2025-06-30 at 5.04.18 PM.jpeg
HronikaPOLICIJA U KUĆI U KOSOVSKOJ MITROVICI ZATEKLA JEZIV PRIZOR Na lice mesta stigla i lekarska ekipa
shutterstock-591621143.jpg
HronikaŽENA NAĐENA MRTVA NA ŠAR-PLANINI: Stradala pod nejasnim okolnostima
sar-planina.jpg
HronikaHOROR NA VOŽDOVCU! Deca pronašla telo muškarca - mislila da je lutka, a onda doživela šok
xxxx-nemanja-nikolic.jpg