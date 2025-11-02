Slušaj vest

Barska policija uhapsila je državljanku Srbije K.P (22) zbog sumnje da je na šetalištu u tom gradu iz ruke jedne ženske osobe ukrala novčanik, saopštila je Uprava policije.

Prema njihovim rečima, sumnja se da je ona 21. oktobra oko 10 sati i 30 minuta na šetalištu u Baru oštećenoj iz ruke otrgla novčanik i pobegla.

"Ona je, kako se sumnja, iz novčanika otuđila novac koji se u njemu nalazio – 450 eura, dok je novčanik odbacila", naveli su u saopštenju.

Osumnjičena K.P. je, uz poseban izveštaj, kao dopunu krivične prijave, privedena državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, zbog sumnje da je počinila krivično delo teška krađa.

Kurir.rs/RTCG