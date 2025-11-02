Slušaj vest

S. S. (43), vozač kombija u kojem su se nalazili mladi džudisti koji su se vraćali sa takmičenja, a koji se prevrnuo na putu Novi Sad – Beograd, danas je saslušan u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu.

Nakon saslušanja, osumnjičenom je određen kućni pritvor uz primenu elektronskog nadzora, odnosno nanogice.

Ivan Spasojević, advokat osumnjičenog vozača kombija oglasio se za Kurir.

- Ovo je jedna velika tragedija najpre za porodicu Pavlović čiji je sin nastradao, kao i za svu povređenu decu koja su sa Lazarom trenirali i odrastali. Ogromna je tragedija i za mog branjenika kojeg je sve ovo vrlo teško pogodilo, a što se moglo videti i osetiti na saslušanjima. Sudija je imala razumevanja za ovu tešku situaciju u kojoj se našao moj branjenik, jer je bilo primetno koliko je ova nesreća njega teško pogodila s obzirom da su svi učesnici ove tragedije odrasli sa njegovom decom koja takođe treniraju džudo, te je odbila predlog tužilaštva za određivanje pritvora i odredila blažu meru, odnosno zabranu napuštanja stana uz primenu elektronskog nadzora. Kao roditelj izražavam saučešće porodici Pavlović, a povređenoj deci želim brz i uspešan oporavak i mnogo novih medalja - poručio je Spasojević.

Podsetimo, do nesreće je došlo 29. oktobra kada su se članovi Džudo kluba Partizan vraćali sa međunarodnog sportskog kampa iz Azerbejdžana kada je kombi posle naplatne rampe kod Subotice sleteo s puta, probio ogradu i upao u kanal.

U vozilu je bilo osmoro maloletnih putnika uzrasta od 13 do 16 godina koji su kombijem iz Budimpešte putovali za Beograd, a Lazar P. je jedini izgubio život. Lazarov brat blizanac Luka, još šestorica dečaka iz kombija i vozač kombija teže su i lakše povređeni.

Potpukovnik Dejan Stević iz Uprave saobraćajne policije izjavio je da je policija posle uviđaja na licu mesta prikupila dokaze i da se predmet priprema da bude predat tužilaštvu. Stević je rekao da je osnovna pretpostavka, s obzirom na okolnosti, da je uzrok nesreće bio umor kod vozača. Više o tome pročitajte u posebnoj vesti klikom ovde.