Pecaroš je u nedelju oko 10 sati zatekao eksplozivnu napravu u Dunavu kod Ritopeka.
Opasnost na reci
DRAMA NA DUNAVU KOD RITOPEKA: Pecaroš izvukao udicu i gledao u neverici, odmah stigle jake policijske snage!
Voda je prema nezvaničnim saznanjima izbacila eksplozivnu napravu na obalu.
Pecaroš je odmah alarmirao policiju koja je ustanovila da je reč o takozvanoj kašikari za koju se za sada ne zna kako je završila u vodi.
Na teren je hitno poslata kontradiverziona ekipa policije koja je bombu izvadila iz vode i potom odnela na mesto gde će biti uništena.
(Kurir.rs/Telegraf)
