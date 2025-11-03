Tokom jutarnjih sati dogodila se policijska potera na ulicama Čačka.
Zaustavljen kod škole!
FILMSKA POTERA NA ULICAMA ČAČKA: Bahati vozač luksuznog automobila ignoristao znak stop, u akciju krenule policijske patrole (FOTO)
Vozač jednog luksuznog automobila nije želeo da se zaustavi na policijski znak stop.
Nakon što se oglušio o naredbu, za njim je krenulo nekoliko saobraćajnih patrola.
Potera u Čačku Foto: RINA
- Nesavesni vozač je jurio ulicama, nije želeo da se zaustavi. Ipak, zaustavljen je kod Mašinsko-saobraćajne škole, a blokiran je od strane tri policijska vozila - kaže za RINU jedan od očevidaca.
Policijska uprava Čačak nije se oglašavala povodom ovog incidenta, nije poznat identitet vozača koji će biti sankcionisan u skladu sa zakonom i u skladu sa prekršajima koje je napravio.
(Kurir.rs/RINA)
