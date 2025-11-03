Slušaj vest

Vozač jednog luksuznog automobila nije želeo da se zaustavi na policijski znak stop.

Nakon što se oglušio o naredbu, za njim je krenulo nekoliko saobraćajnih patrola.

Čačak potera
Potera u Čačku Foto: RINA

- Nesavesni vozač je jurio ulicama, nije želeo da se zaustavi. Ipak, zaustavljen je kod Mašinsko-saobraćajne škole, a blokiran je od strane tri policijska vozila - kaže za RINU jedan od očevidaca.

Policijska uprava Čačak nije se oglašavala povodom ovog incidenta, nije poznat identitet vozača koji će biti sankcionisan u skladu sa zakonom i u skladu sa prekršajima koje je napravio.

(Kurir.rs/RINA)

Ne propustiteHronikaDRAMA NA DUNAVU KOD RITOPEKA: Pecaroš izvukao udicu i gledao u neverici, odmah stigle jake policijske snage!
pecanje policija
Hronika"NISAM GA NAMERNO UBIO, DA SAM HTEO, MOGAO SAM I U MRAKU I DA SE NE POSUMNJA" Ubici kavčanina pomogao Srbin posle ubistva prijatelja, evo gde se krio 2 godine!
ivovic-sarovic.jpg
HronikaŽENA IZBOLA MUŽA Drama u Zemunu: Zarila mu nož u grudi, određen joj pritvor
1000036186.jpg
HronikaHAPŠENJE U BARU Državljanka Srbije osumnjičena za krađu novčanika na šetalištu
17495793371729517342policija-kombi-crna-gora-fotrorina.jpg