Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi uhapsili su R. L. (19), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je od njega oduzela kilogram i 75 grama praškaste materije za koju se sumnja da je kokain, 310 grama tableta za koje se sumnja da su ekstazi i manju količinu suve biljne materije za koju se sumnja da je marihuana.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu. Rešenjem sudije za prethodni postupak, R. L. je određen pritvor do 30 dana.

