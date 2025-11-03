Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu rasvetlili su dva krivična dela razbojništvo i uhapsili osumnjičenog N. C. (41) iz ovog grada.

On se tereti da je, u subotu ujutru, od radnice pošte u centru Novog Sada, uz ozbiljnu pretnju, oduzeo novac, u iznosu od oko dvesta dvadeset hiljada dinara.

Takođe, sumnja se da je, na isti način, pre nedelju dana, od radnice ove pošte oduzeo oko dvesta hiljada dinara i hiljadu evra.

Intenzivnim operativnim radom, policija je identifikovala i pronašla osumnjičenog, kao i novac koji je, kako se sumnja, oduzeo u subotu.