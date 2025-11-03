Policija je efikasnim radom identifikovala i pronašla osumnjičenog koji se tereti za razbojništva u pošti
DVA PUTA ZA NEDELJU DANA OPLJAČKAO ISTU POŠTU U NOVOM SADU! Uz pretnje radnici uzeo veliku sumu novca!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu rasvetlili su dva krivična dela razbojništvo i uhapsili osumnjičenog N. C. (41) iz ovog grada.
On se tereti da je, u subotu ujutru, od radnice pošte u centru Novog Sada, uz ozbiljnu pretnju, oduzeo novac, u iznosu od oko dvesta dvadeset hiljada dinara.
Takođe, sumnja se da je, na isti način, pre nedelju dana, od radnice ove pošte oduzeo oko dvesta hiljada dinara i hiljadu evra.
Intenzivnim operativnim radom, policija je identifikovala i pronašla osumnjičenog, kao i novac koji je, kako se sumnja, oduzeo u subotu.
N. C. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Novom Sadu.
