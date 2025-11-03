Slušaj vest

Na putu kod sela Lipar, nadomak Jagodine, dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je život izgubio sedamnaestogodišnji S. Đ. dok je vozio traktor. Bližnji nastradalog tinejdžera potvrdili su ovu tragičnu vest za Kurir, kada su rekli da su još uvek u šoku i neverici šta ih je zadesilo.

- Bio je dobro dete, vredan, radio je i na traktoru, a uvek nasmejan. Pomagao je roditeljima, ali i svima, ceo kraj je zavijen u crno, ne možemo da verujemo da ga više nema, ali ovo je svakako najveća bol i tuga za roditelje - rekli su potreseni meštani za Kurir.

Foto: Privatna arhiva

Porodica i prijatelji opraštaju se od nastradalog mladića dirljivim porukama na društvenim mrežama, ne verujući da je njihov S. Đ. prerano otišao.

- Anđele naš, zauvek ćeš biti sa nama i u našim srcima - samo su neke od poruka objavljene na društvenim mrežama.

Meštani kažu da je veliko pitanje bezbednosti na seoskim putevima naročito u večernjim satima.

- Velika je ovo tuga, ne znamo kako je tačno došlo do nesreće, još se sve ispituje, ali često se dešava da na ovim seoskim putevima gde se često kreću poljoprivredne mašine bez dovoljne vidljivosti dogodi nešto ovako. Samo što je ovog puta neko poginuo i to dete koje ima samo 17 godina - kaže za Kurir jedna meštanka.

Prema prvim, nezvaničnim informacijama, podsetimo, do tragedije je došlo kada je došlo do kontakta između putničkog vozila i traktora kojim je upravljao mladić. U trenutku sustizanja, vozila su se sudarila, a tinejdžer je, kako se saznaje, od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta.