Majka Predraga (19) i Lazara (17) Useinovića koji su u avgustu nastradali u teškoj saobraćajnoj nesreći u Ugrinovcima kod Zemuna tužnom porukom obratila se svojoj deci na društvenim mrežama.

Moja dva sokola

- E, moja deco, nema dana, ni sata, ni sekunde da vas ne poželim da budete pored mene da se smejemo zajedno. U mom srcu sada su bol i tuga jer nisu sa mnom moja dva sokola. Danima vas nisam videla, zagrlila i poljubila. Sve mi je teže i teže deco, moja draga. Volim vas puno i jednog dana se vidimo kod našeg oca nebeskog. Puno mi nedostajete, moj Peki i Laki, moja dva sokola - piše u potresnoj objavi na Fejsbuku.

Poginuli Predrag i mlađi Lazar Useinović Foto: Privatna Arhiva

Ispod ove objave samo su se nizali tužni komentari u kojima joj poznaici, rođaci i prijatelji pružaju podršku u ovako teškim danima gde je u trenu ostala bez dva naslednika. Pa da podsetimo, saobraćajna nesreća dogodila ses 15. avgusta oko 14 časova u Zemunskoj ulici na magistralnom putu Ugrinovci-Batajnica. Dosadašnja istraga utvrdila je da su braća Useinović kobnog dana sela u automobil marke "opel korsa", ispravila krivinu i direktno se zakucala u kamion kojim je upravljao Ljubiša J. (50). Od zadobijenih povreda preminuli su na licu mesta.

Ništa nije ostalo od njih

- Ovo je velika tragedija! Dva deteta iz kuće su im umrla, nastradala nema ih više... Jadni ti roditelji! Deca su se navodno, pre nesreće uputila kod oca na posao, koji inače radi na tehničkom pregledu kako bi mu doneli neke sijalice. Seli su u "korsu" ali nisu stigli. Dogodila se nesreća. Išli su prebrzo, prvobitno je bilo da su preticali kamion u krivini i da su tako podleteli jer im se u suprotnom pravcu pojavilo vozilo, ali je kasnije utvrđeno da su ispravili krivinu i direktno se zakucali u kamion. Od njih ništa nije ostalo - rekla je nakon nesreće za Kurir komšinica porodice i dodala:

- Otac dece zvao ih je telefonom da vidi gde su, ali se oni nisu javljali. Čovek je počeo da se brine, ali nije ni slutio da se nešto ovako desilo. Navodno, u nekom trenutku seo je u autobus i uputio se ka kući kako bi uzeo sijalice, međutim tada je doživeo šok. Iz autobusa je video jezivu nesreću. Došao je do vozača i izustio: "Molim te, pusti me da vidim da li su mi deca živa!" Izbezumljen je izašao iz prevoza i saznao da je izgubio dva sina, u trenu.