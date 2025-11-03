Slušaj vest

Nesrećni policajac primljen je na VMA gde su mu lekari konstatovali lake telesne povrede, a incident se dogodio na uglu Meštrovićeve ulice i Jovana Bjelića.

- Policajac D.C. je zaustavio automobil "punto", ali vozač umesto da da dokumenta dao je gas i prvo srušio policajca koji je stajao pored vozila, a zatim pobegao. Policija je odmah raspisala potragu za vozačem koji je u automobilu imao još nekoliko mladića - ispričao je izvor.

Policajac D. C. je od siline udara pao na ivičnjak, a ekipa Hitne pomoći ga je u svesnom stanju prevezla u bolnicu.

Za vozačem "punta" je tada raspisana potraga, a uhapšen je brzim operativnim radom pripadnika policije.

Osumnjičenom P. G. određeno je zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu za krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene radnje, biti priveden višem javnom tužiocu u Drugom osnovnom javnom tužilaštvu.