Dve godine su prošle od tragične smrti petnaestogodišnjeg Andreja Simića. Život ovog dečaka prekinut je u trenutku kada je tek počeo da sanja, a njegova porodica od tada živi sa bolom koji ne prolazi i s pitanjem koje i dalje nema odgovor - hoće li pravda ikada stići.

Dok se sudski postupak još čeka, otac svakog dana iznova proživljava ono što niko ne bi smeo: borbu da dokaže istinu o svom detetu i da iz te istine izraste makar zrno mira.

Mića Simić, otac ubijenog Andreja Simića, govorio je u emisiji "Redakcja" na ovu temu i o optužnici protiv roditelja maloletnog počinioca, koja je tri puta vraćana tužilaštvu na dopunu:

- Nažalost, imam sumnju, kao što sam imao sumnju i pre dve godine kada se desilo ovo ubistvo, kada smo otvoreno pričali i upozoravali, na kraju se ispostavilo da smo bili u pravu. Ovaj predmet je hvatao 11 meseci prašinu u Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu, gde za sve to vreme mi smo imali status svedoka, i to odgovorno tvrdim namerno, iz razloga da ne bi mogli da utičemo na celu ovu istragu, jer 90% dokaza smo mi obezbedili - kaže Simić i dodaje:

- Apsolutno sve dokaze i činjenice koje se nalaze u predmetu, a predmet je na preko 1500 strana, smo obezbedili mi. Tada sam odgovorno tvrdio da se radi o opstrukciji, i kako je vreme prolazilo, imao sam dokaze da sam bio u pravu, tako da sada, nažalost, gledam da se ponavlja ista stvar.

Veštačenje telefona

Više javno tužilaštvo je u rasponu od nekih 6 - 7 meseci završilo kompletnu tužilačku istragu, zaključno sa veštačenjem telefona. Simić kaže da su u telefonu prikazani konkretni dokazi o tome da se radi o nečemu višem:

- Srbija kada bi pogledala sve ono što se nalazilo u telefonu žrtve, prosto bi ostala frapirana i nema. Svi ovi dokazi ukazuju na to da je ovo više od Andrejevog ubistva. Ja, nažalost, ne mogu da govorim konkretne činjenice sada u ovom momentu, ali ono što smo našli prevazilazi ovo Andrejevo ubistvo. Na mnogo većem nivou. Kreće se opet sa nekom tihom opstrukcijom. Razlozi koji su navedeni zbog same potvrđivanja optužnice po treći put su stvarno apsurdni.

- Naša optužnica je jaka kao stena. Sada su zbog nekih formalno-pravnih procedura, kako navode, po treći put su vratili optužnicu. Ja sam upozorio, evo i sada javno kažem. Moje strpljenje je pri kraju. Ja ću javno, ne zanimaju me krivične odgovornosti i bilo šta, krenuti sa iznošenjem svih dokaza iz predmeta. Pa ćemo videti šta će trebati da kažu. A verujte mi, postoje takvi dokazi, postoje takve činjenice, da niko neće ostati nem na to.

Hronologija monstruoznog zločina

Da podsetimo: Andrej Simić ubijen je 5. oktobra 2023. godine oko 11 časova. Njegovo telo pronašli su lekari Hitne pomoći na tavanu porodične kuće njegovog školskog druga M.M. u Ulici Mojsija Mihajlovića Tošketa u Niškoj Banji kada su pozvani u intervenciju. VJT u Nišu saopštilo je da je ubistvo počinio tada trinaestogodišnji M.M

U obdukcionom zapisniku opisano je da je ubijeni dečak zadobio ubodne rane na glavi, vratu, grlu, dušniku, grudnom košu, na jednom plućnom krilu, trbuhu, želucu, jetri, povrede nekoliko pršljenova, povredu potiljka… Ubodne rane su bile na rukama i šakama, na natkolenici… Saša Knežević, advokat porodice Simić, rekao je da je dečak izmasakriran sa 37 uboda, od kojih su dva ključna ispod vrata - ogromni rezovi od po pet puta 12 centimetara!

Budući da je dečak ubica je krivično neodgovoran, protiv njegovih roditelja pokrenut je prvo postupak pred OJT Niš zbog sumnje da su počinili krivično delo zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica. Postupak je stajao u mestu nekoliko meseci jer se, kako su objasnili u OJT Niš, čekalo na veštačenje M.M. da bi se preduzimali drugi koraci.

