Slušaj vest

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 2. novembra 2025. godine, oko 17.15 časova, na putu u blizini mesta Voljavče, kod Jagodine, život je izgubio sedamnaestogodišnji S.Đ. iz Jagodine, a kako kažu iz nadležnog tužilaštva, zbog ove nesreće priveden je vozač R. S. (65) iz sela Gornji Račnik.

Kako je najpre saopšteno iz Policijske uprave u Jagodini, po nalogu javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Jagodini, policija je privela R.S. (65) iz sela Gornji Račnik zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Prema navodima iz saopštenja OJT u Jagodini, sumnja se da je R.S, upravljajući putničkim vozilom marke "pežo", krećući se iz pravca Donjeg Račnika ka Jagodini, ne pridržavajući se saobraćajnih propisa, najpre sustigao, a zatim prednjim desnim delom svog automobila udario u zadnji levi ugao priključnog uređaja "drljače" koja je bila zakačena za traktor kojim je upravljao maloletni S.Đ.

Foto: Privatna arhiva

- R.S. se na teret stavlja da je dana 2. novembra 2025. godine, oko 17.15 časova, na državnom putu 2A reda, u blizini mesta Voljavče, kod Jagodine, kao učesnik u saobraćaju na putevima, ugrozio javni saobraćaj, usled čega je kod jednog lica - maloletnog S.Đ. (17) iz Jagodine nastupila smrt, na taj način što je upravljao putničkim motornim vozilom marke "Peugeot 407", kretajući se iz pravca sela Donji Račnik ka Jagodini, kada je, kako se sumnja, ne pridržavajući se saobraćajnih propisa najpre sustigao, a zatim i prednjim desnim delom svog vozila udario u zadnji levi ugao priključnog uređaja „drljače“ koja je bila zakačena sa zadnje strane traktora marke "IMT 539" kojim je upravljao maloletni oštećeni - kažu iz tužilaštva.

Od siline udarca, traktor je izgubio stabilnost, prevrnuo se, a potom se zaustavio udarivši u zemljani bedem pored puta. Maloletni vozač zadobio je teške telesne povrede od kojih je, nažalost, preminuo na licu mesta.

- Zbog tog udarca je vozač traktora izgubio kontrolu nad vozilom kojim je upravljao, a zatim je počeo nekontrolisano da se kreće kada je došlo do prevrtanja i rotiranja traktora koji se zaustavio na taj način što je udario u zemljani bedem pored puta, usled čega je oštećeni, maloletni S.Đ. zadobio telesne povrede od kojih je preminuo na licu mesta - dodaju.

Istraga o okolnostima ove tragedije je u toku, a privedenom R.S. je određeno zadržavanje po nalogu nadležnog tužioca.

Podsetimo, do nesreće je došlo juče, a za Kurir su bližnji maloletnog dečka potvrdili da je došlo do tragedije.