Semir K. (34), rodom iz Srbije, završio je na sudu u Nemačkoj zbog sumnje da je prevario banku tako što je podigao keš kredit navodno za potrebe svoje firme, a novac je zapravo potrošio na svoju raskošnu svadbu!

Kako prenosi Bild, Semir K. se tereti za krivično delo prevara, a ovaj državljanin Srbije se u pritvoru nalazi od aprila meseca. Suđenje Semiru K. počelo je u petak pred 28. Velikim krivičnim većem Regionalnog suda u Frankfurtu (Hesen).

Snimak svadbe osvanuo na Jutjubu Foto: Screeenshot

Kako se navodi u optužnici, okrivljeni je 11. januara 2021. godine, kao generalni direktor kompanije sa sedištem u Manhajmu, podneo zahtev u Nemačkoj razvojnoj banci za brzi kredit od 450.000 evra. Banka je istog dana odobrila, a devet dana kasnije mu je isplaćeno 450.000 evra. Okrivljeni je kao namenu kredita naveo "opšte investicije", što se odnosilo na potrebe firme.

- Optuženi je od početka nameravao da novac koristi za svoje potrebe - rekao je u usudu javni tužilac Konstantin Kohsek, što je bivši preduzetnik poricao u sudnici.

Semir K. je u petak na sudu tvrdio da je zaista uložio novac u svoju kompaniju. Rekao je da je kupio "folksvagen" kombi za 14.200 evra, koji je nameravao da koristi za prevoz zaposlenih do gradilišta. Sudija je želeo da zna koja su to gradilišta i koje je ugovore imala u tom periodu. Semir K. se ničega od ovoga nije mogao setiti. Zatim je priznao da je prisvojio između 40.000 i 45.000 evra.

Ilustracija Foto: MUP Srbije

Državljanin Srbije se oženio svojom suprugom Senijom 8. januara 2024. godine. Bila je to raskošna proslava sa plesom i razmenom poklona. Kasnije se na internetu pojavio šestočasovni snimak venčanja. Prema pisanju Bilda, istražitelji su takođe pregledali višesatni snimak luksuznog venčanja.

Semir K. je na sudu, preko svog advokata, izjavio da venčanje nije platio novcem od kredita.