Slušaj vest

Kako se nezvanično saznaje, u saobraćajnoj nesreći ima povređenih osoba.

Kako prenosi instagram stranica 192, došlo je do sudara dva kamiona.

Vozač jednog kamiona je zarobljen u smrskanoj kabini, ali je svestan i komunikativan nakon što je učestvovao u saobraćajnoj nesreći.

Policija je na licu mesta gde obavlja uviđaj.

Stvaraju se zastoji.

(Kurir.rs/Informer)

Ne propustiteHronikaVEŠTAČENJEM TELEFONA, PRONAĐENI ZAPANJUJUĆI DETALJI UBISTVA ANDREJA SIMIĆA! Otac Mića: Moje strpljenje je pri kraju, sve ću izneti javno!
Mića Simić.jpg
HronikaUDARIO POLICAJCA, PA DAO GAS I POBEGAO: Uhapšen mladić zbog haosa na Voždovcu
policija-uvidjaj-policijska-traka.jpg
HronikaOVO JE TINEJDŽER (17) KOJI JE POGINUO NA TRAKTORU KOD JAGODINE: Ceo kraj zavijen u crno nakon nesreće: Bio je dobro i vredno dete, pomagao roditeljima... (foto)
Strahinja Đokić
HronikaDVA PUTA ZA NEDELJU DANA OPLJAČKAO ISTU POŠTU U NOVOM SADU! Uz pretnje radnici uzeo veliku sumu novca!
pljacka-posta-umka-pljacka-poste.jpg