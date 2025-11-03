Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas oko 11 sati na obilaznici kod Orlovače u smeru ka Nišu.
Stvaraju se veliki zastoji
VOZAČ KAMIONA ZAGLAVLJEN U SMRSKANOJ KABINI! Stravičan sudar kod Orlovače, jezive scene na mestu nesreće (FOTO)
Slušaj vest
Kako se nezvanično saznaje, u saobraćajnoj nesreći ima povređenih osoba.
Kako prenosi instagram stranica 192, došlo je do sudara dva kamiona.
Vozač jednog kamiona je zarobljen u smrskanoj kabini, ali je svestan i komunikativan nakon što je učestvovao u saobraćajnoj nesreći.
Policija je na licu mesta gde obavlja uviđaj.
Stvaraju se zastoji.
(Kurir.rs/Informer)
Reaguj
Komentariši