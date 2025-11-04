Slušaj vest

Svetlana, Ceco, drugarice moja... Nisi zaslužila da te skot ubije, a bila si mu vazduh koji diše. Mesec dana je od kad te nema, a kao da su godine prošle. Boli i ne prolazi, mila naša Ceco. Žao mi je, i krivim i sebe i druge što te nismo zaštitili od tvog Zlatka! Prođem ti pored kuće i hoće srce da mi iskoči iz grudi! Mila moja, Ceco.

Ova potresna objava osvanula je na društvenim mrežama za Svetlanu Đokić (60) koja je brutalno ubijena 4. oktobra oko 19 časova u porodičnoj kući u Boljevcima kod Surčina. Osumnjičeni za njenu smrt bio je Zlatko Đokić (63), njen suprug koji je nakon ubistva pobegao, ali je njegovo telo pronađeno pet dana kasnije, tačnije 9. oktobra u šumi u Boljevcima na putu ka Obrenovcu.

- Za sada nije poznato iz kog razloga je Zlatko zverski presudio Svetlani te večeri kada su bili zajedno u prizemlju porodične kuće, dok je na spratu iznad bila njihova snajka i dvoje unučadi. Prvo je došlo do svađe supružnika, a zatim je sukob prerastao u tuču koja je eskalirala u ubistvo - podseća naš sagovornik i dodaje:

1/11 Vidi galeriju Uviđaj trajao satima nakon ubistva Svetlane Đokić Foto: Nemanja Nikolić

- Zlatko je izbo Svetlanu kuhinjskim nožem, a potom izašao iz kuće, seo na bicikl i pobegao. Navodno, starija unuka je pozvala policiju i oca, odnosno njihovog sina, i obavestila ga da je došlo do svađe. Kada je nesrećni muškarac došao zatekao je majku u lokvi krvi u kuhinji. Prizor koji je doživeo pamtiće da kraja života...

Prema rečima naših sagovornika, policija i ekipa Hitne pomoći ubrzo su došli na mesto ubistva.

- Lekari su nažalost samo mogli da konstatuju smrt nesrećne žene i nakon uviđaja dežaurni tužilac naložio je da se telo pošalje na obdukciju. Policija je odmah krenula u potragu za ubicom koji je prvo viđen kako vozi bicikl u centru Boljevca i to preko nadzorne kamere. Kasnije su ga, navodno videli i da ide na groblje gde mu je sahranjen sin - naveli su nakon zločina komšije i prijatelji ove porodice.

1/7 Vidi galeriju Dan nakon ubistva Svetlane Đokić - porodična kuća u kojoj se desio zločin Foto: BoBa Nikolić

Nakon pet dana, Zlatkovo telo je pronađeno obešeno u šumi kod Boljevca. Inače, porodica Đokić je pre 14 godina doživela tragediju kada je njihov sin nastradao.