Svake godine u Srbiji više desetina traktorista izgubi život na njivama, putnim prelazima i putevima. Broj nesreća u kojima stradaju vozači poljoprivrednih mašina raste, a prizori traktora prevrnutih u kanalu ili na njivi postali su surova svakodnevica mnogih krajeva.

Nažalost, prema statistici Agencije za bezbednost saobraćaja, u našoj zemlji je u saobraćajnim nezgodama u kojima su učestvovali traktori, u poslednjih deset godina stradalo preko 350 traktorista, dok je preko 2.000 povređeno.

Poslednja nesreća u kojoj je učestvovao traktorista bila je kod Jagodine kada je poginuo tinejdžer S. Đ. (17), međutim, iako on nije bio kriv i iako je do tragedije došlo iz razloga što se vozač "pežoa" nije pridržavao saobraćajnih propisa, stručnjaci upozoravaju da su ove tragedije posledica niza propusta, a da je gotovo svaka mogla da bude sprečena.

Dva glavna uzroka

Prema podacima koji se vode u policijskim evidencijama, u poslednjih deset godina je poginulo preko 350 traktorista, a Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja ranije je za medije objasnio da postoje dva glavna razloga za česte nesreće u kojima učestvuju vozači traktora.

Damir Okanović Foto: Kurir Televizija

- Ono što je kritično kod traktora je to da su često neosvetljeni noću. Po našem zakonu, traktor noću i u uslovima smanjene vidljivosti mora da ima žuto rotaciono svetlo koje je vidljivo sa svih strana. Na zadnjoj strani traktora, odnosno prikolice, mora da ima oznake za spora vozila. Te oznake podsećaju na trouglove za prinudno zaustavljanje. Naravno, trebalo bi da imaju ispravna poziciona svetla pozadi i oborena svetla napred. Međutim, neretko se dešava da na putu traktor nema nijednu svetlost. Tada dolazi do naletanja na traktor, odnosno na prikolicu sa zadnje strane - rekao je Okanović.

- Kada naletite na traktor, to nije automobil, pa da pozadi ima prtljažnik kao nešto što će da amortizuje udar, nego nalećete na vrlo oštre i nezgodne delove traktora, priključke ili prikolice. Sa druge strane, problem kod traktora je i levo skretanje - kada traktor, bez prethodne provere da li ga neko pretiče, započne skretanje ulevo. Onda dolazi do sudara traktora i vozila koje se kreće u istom smeru i pokušava da obiđe traktor. To su najčešći problemi na putu - dodaje.

Ljudska greška presudna

Kako je istakao ranije Okanović, čak 85 do 90 odsto svih saobraćajnih nesreća u Srbiji dešava se zbog greške vozača.

- Oko 15 do 20 procenata dominantan faktor je nebezbedan put, a tek oko pet odsto slučajeva ima veze s tehničkom neispravnošću vozila. Nijedna saobraćajna nezgoda nije posledica nečeg neobjašnjivog, sve ima svoj uzrok: put, vozilo i čovek - naglašava on.

To praktično znači da bi veliki broj tragedija mogao biti sprečen boljim poznavanjem terena, pažljivijom vožnjom i redovnim održavanjem traktora.Takođe, u selima širom Srbije i dalje se koriste stari traktori, često bez kabina, signalizacije i osnovne zaštite. Iako zakon propisuje da svaki traktor koji izlazi na javni put mora da ima rotaciju i ispravna svetla, u praksi je drugačije.

- Mnogi misle da je traktor samo "radna mašina", ali on je učesnik u saobraćaju kao i svaki drugi vozač. Ako traktor nema svetla ili se kreće nepropisno, ugrožava i sebe i druge - upozorava Okanović.

Poseban problem predstavljaju priključci i prikolice koje često nisu tehnički ispravne, pa dolazi do pucanja osovina, otkačinjanja prikolice i prevrtanja. Sve to, u kombinaciji s umorom, noćnom vožnjom dovodi do kobnih situacija.

Foto: Kurir, Privatna arhiva

Ali da podsetimo, nesreća nedaleko od Jagodine koja se dogodila 2. novembra, desila se u trenutku kada je R.S, upravljajući putničkim vozilom marke "pežo", krećući se iz pravca Donjeg Račnika ka Jagodini, ne pridržavajući se saobraćajnih propisa, najpre sustigao, a zatim prednjim desnim delom svog automobila udario u zadnji levi ugao priključnog uređaja "drljače" koja je bila zakačena za traktor kojim je upravljao maloletni S.Đ.