Iako je pritvorena pre osam meseci, bivšoj gradonačelnici Niša, Dragani Sotirovski, još nije potvrđena optužnica da je zloupotrebila službeni položaj i oštetila budžet Niša za 250 miliona dinara. Pored nje, iza rešetaka su se februara ove godine našle još četiri muške osobe, trojica odgovornih lica preduzeća za vodovod i jedan od ljudi koji je posredovao u poslovima.

Kako nam je potvrđeno u institucijama, protiv Sotirovski se još uvek obavljaju istražne radnje, mada je optužnica nekoliko puta vraćana tužilaštvu na dopunu, tako da će se ona verovatno sama naći na optuženičkoj klupi jer su ostala četvorica sklopila sporazume po kojima su priznala krivično delo, te im se neće suditi.

- Niš je u mandatu Dragane Sotirovski verovatno grad koji je imao vrlo česte vanredne situacije. Čak devet ili deset. Kada Štab za vanredne sizuacije zaseda i proglasi negde tu meru zbog poplave, nedostatka vode ili neke vremenske neprilike, onda zakon ne predviđa raspisivanje javne nabavke već neposrednu pogodbu sa firmama. To je ona iskoristila tako da su se katastrofe često događale u Nišu, a štab izglasavao vanredne situacije. Tako su i u ovom slučaju sklapane pogodbe sa firmama - rekao nam je

jedan od izvora istrage.

Braća D.N.(44) i D.N.(42) iz firme "Vodomonteri" su sklopila sporazum o priznanju krivičnog dela, pa se trenutno nalaze u kućnom pritvoru uz elektronski nadzor. Jedan od njih je osuđen na 12 meseci ove kazne, a drugi na deset meseci.

Čovek koji je spojio Štab za vanredne situacije i firmu "Vodomonteri", S.M., takođe je priznao krivično delo pa je osuđen na deset meseci zatvora u kućnim uslovima. Zastupnik firme "Sim puk gradnja" Z.S. je takođe sklopio sporazum i nalazi se u kućnom pritvoru.

Prema dostavljenoj, pa vraćenoj optužnici, Sotirovski se tereti da je "prihodovala 112 milona dinara, braća D.N. i D.N. 46,5 miliona, dok je Z.S. pribavio korist od 63,5 milona dinara. Svima, sem bivšoj gradonačelnici protiv koje je postupak još u toku, je prema presudi naloženo da vrate taj novac u budžet Niša.