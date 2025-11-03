Slušaj vest

"Kavčanin" Žarko Pejaković (26) ubijen je u mafijaškoj likvidaciji 6. novembra 2024. godine kada su tri maskriana napadača u njega i Petra Lipovinu (42) ispalili 38 metaka u njihov blindirani BMW. U crnogorskim novinama povodom godišnjice ubistva, osvanulo je nekoliko čitulja od bližnjih posvećenih upravo Pejakoviću, ali i odSlobodana Kašćelana, koji je navodno, pored Radoja Zvicer, šef "kavčana".

- Žare moj, boliš i ne prolaziš. Počivaj u miru - napisao je Kašćelan ispod čega se potpisao veliki slovima.

On se podsetimo, oglasio među prvima i pre godinu dana kada su Pejaković i Lipovina ubijeni, kada je čitulju dao i jednom i drugom kavčaninu.

Pored šefa "kavčana", povodom godišnjice i Pejakovićevi bližnji su dali čitulje

- Uzdanice i zakletvo naša, čija desnica da brani, čiji osmijeh dušu da leči? Kome da se svati kupe i kuća gradi? - jedna je od čitulja u potpisu njegove porodice.

Podsetimo, Žarko Pejaković i Petar Lipovina ubijeni su 6. novembra 2024. godine u Podgorici, na kružnom toku ka Nikšiću, dok su se nalazili u automobilu marke BMW.

Napadači su im prišli u pokretu i iz automatskog oružja ispalili više od 30 metaka, usmrtivši ih na licu mesta. Njihovo vozilo se potom zakucalo u ogradu pored puta, dok su egzekutori pobegli i zapalili „Opel Astru“ koju su koristili u bekstvu.

Tužilaštvo tereti Miljana Marjanovića, Nikoletu Uskoković, Aleksandra Dacića, Tomija Ra Frosta i Savu Kaluđerovića da su postali pripadnici kriminalnog udruženja sa ciljem izvršenja teškog ubistva, kao i nedozvoljenog držanja oružja i eksploziva.

Kao direktne počinioce policija i tužilaštvo sumnjiče Vuka Lalatovića (25) iz Nikšića i Artura Cimermana (28) iz Beograda, dok policija traga za Lazarom Lazićem (31) iz Beograda.

Dan zločina

Dana 6. novembar 2024., oko 15 sati, snimljeni su kako iz “štek” stana izlaze Artur Cimerman i Vuk Lalatović, a Lazar Lazić ih vozi do Ulice 8. marta. Tu ulaze u ukradeni "megan", dolaze do kružnog toka kod ulaza u Podgoricu i čekaju žrtve.

Kada su Pejaković i Lipovina naišli u svom BMW-u, napadači su izašli i ispalili dva rafala iz automatskih pušaka! Više metaka pogodilo je obe žrtve i one su poginule na licu mesta.

Nakon likvidacije, ekipa se povlači u naselje Mareza, gde pale “megan”, a zatim beže u crnom "polu".

Agent za nekretnine tek nakon ubistva shvatio je da su mu muškarac i žena koji su iznajmili stan lagali. Škaljarac Miljan Marjanović i Nikoleta Uskoković su selažno predstavili da bi iznajmili stan za saradnike iz ozloglašenog klana koji su bili zaduženi za ubistvo Cetinjana.