"Četrdeset je dana otkako si otišao, a mi još uvek čujemo tvoj glas u tišini doma, osećamo tvoj korak u svakom sećanju i tvoj osmeh u svakoj svetlosti. Tvoje ime i ime tvog brata Filipa sada šapuću vetrovi, a vašu dobrotu čuvaju naša srca. Volimo vas zauvek" - glasi čitulja za Andriju Ivanovića, čija porodica je samo dvadesetak dana kasnije spremala još jednu sahranu, za njegovog brata Filipa Ivanovića (33) koji je ubijen u Beogradu, ali detaljnije o tome pročitajte ispod:

Oglasila se udovica "škaljarca"

Nakon oproštaja od Ivanovića, usledilo je nekoliko čitulja i za Mila Beladu koji je početkom septembra uspeo da izbegne metak nadomak Budve. Podsetimo, Belada je bio na motoru sa Tamarom S. (24) u mestu Brajići kada je na njih zapucao napadač i to na dvotočkašu. Metak je tada pogodio devojku i naneo joj povrede, dok je "škaljarac" tada prošao bez povreda.

"Četrdeset dana od kada tvoje plemenito i najbolje srce ne kuca... Ljubavi moja, od najveće moje radosti postao si najveća moja tuga. Jer ti i ja smo ovđe prošli i pakao, ali i raj... Ništa kao ovo. Nedostaješ, živote moj! Voli te tvoja ljubav, tvoja Tamara" - piše u čitulji koju potpisuje udovica.

"Sine, četrdeset je dana od kada si nas napuštio. Sine naš, tugo naša... Dan kao godina, uzdah kao mač, bol sve veća i jača. Nedostaje sve više tvoj topao osmijeh, tvoj glas, tvoje reči koje su nas uvek držale jakim. Sine, volimo te i čuvamo od zaborava! Vole te tvoji roditelji", "Prošlo je 40 dana od kada nas je napuštio naš Mika. Tvoja hrabrost, snaga i vedrina i dalje žive u svakom od nas. Bio si oslonac, ponos i svetlo svih nas, uvek spreman da pomogneš, da utešiš i ohrabriš. Tvoja hrabrost nas uči da se ne predajemo, da verujemo i da budemo bolji ljudi. Nedostaješ u svakom danu, u svakoj reči i svakom pogledu, ali tvoja toplina i dobrota ostaju zauvek u našim srcima. Ponosni smo što smo te imali i zahvalni na svakom trenutku sa tobom. Volimo te" - samo su neke od čitulja koje su se mogle pročitati u crnogorskim novinama.

Krtica prodala "škaljarce"?

- Četrdeset je dana od kada nas je napuštio naš voljeni i nikad prežaljeni sin, brat, suprug, dever i stric. Voljeni naš, dani prolaze, tuga ostaje i biva sve veća i jača. U našim srcima si prisutan kroz sećanja, priče i ljubav koju si nesebično delio. Tvoja hrabrost, snaga i dobrota su svima nama primer kako se živi dostojanstveno i sa verom, čak i kada je teško. Tvoju plemenitu dušu čuvamo od zaborava, a ti čuvaj nas kao što si do sada. Volimo te i čuvamo od zaborava - piše u jednoj od čitulja.

Istraga povodom likvidacije koja se dogodila 24. septembra je i dalje u toku, a dosadašnjom istragom utvrđeno je da su "škaljarci" namamljeni od strane krtice, osobe kojoj su verovali. A koja ih je prodala suparničkom "kavačkom klanu"