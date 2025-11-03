- Karabinjeri su u Kampilji dei Beriči, kod Vićence, 19. oktobra uhapsili državljnaina Srbije zbog narkotika koje je nameravao da prodaje. Naime, karabinjeri su pretresli kuću u kojoj je boravio državljanin Srbije i pronašli 19,3 grama marihuane i 200 grama hašiša, kao i materijal za pakovanje i mobilni telefon, za koje se veruje da su korišćeni za trgovinu drogom - navode italijanski mediji.