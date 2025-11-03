Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, efikasnom i brzom intervencijom, rasvetlili su krivično delo teška krađa i uhapsili osumnjičenog, A. V. (21) iz okoline Vrbasa.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave u Novom Sadu, on se sumnjiči, da je, u petak ujutru, obio ulazna vrata prodavnice u Kisaču i ukrao novac i veću količinu cigareta. 

Policija je ubrzo, u okolini Vrbasa, pronašla osumnjičenog, ukradene cigarete, kao i zapaljeni automobil koji je, kako se sumnja, koristio prilikom krađe. 

A. V. je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu. Nakon saslušanja, sudija za prethodni postupak mu je odredio pritvor do 30 dana.

