LOPOVU IZ VRBASA ODREĐEN PRITVOR: Obio prodavnicu i ukrao novac i cigarete, pa zapalio auto!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, efikasnom i brzom intervencijom, rasvetlili su krivično delo teška krađa i uhapsili osumnjičenog, A. V. (21) iz okoline Vrbasa.
Kako je saopšteno iz Policijske uprave u Novom Sadu, on se sumnjiči, da je, u petak ujutru, obio ulazna vrata prodavnice u Kisaču i ukrao novac i veću količinu cigareta.
Policija je ubrzo, u okolini Vrbasa, pronašla osumnjičenog, ukradene cigarete, kao i zapaljeni automobil koji je, kako se sumnja, koristio prilikom krađe.
A. V. je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu. Nakon saslušanja, sudija za prethodni postupak mu je odredio pritvor do 30 dana.
