Slušaj vest

Vatrogasci su iz stana u plamenu u Požarevcu spasili jednu ženu koja je bila zarobljena na terasi! Kako saznajemo, vatra je buknula danas oko 14. 30 sati u stanu u Vardarskoj ulici, a zahvaljujući herojstvu vatrogasaca žena je živa izvučena u poslednjem trenutku.

- Pripadnici vatrogasne službe iz Požarevca su uspeli da za svega četiri minuta dođu na lice mesta. Po dolasku je utvrđeno da je plamen zahvatio stan površine oko 60 kvarata, a da se žena nalazi na terasi, gde je pobegla kako bi se spasila od požara.Vatrogasci su brzom akcijom uspeli da dođu do terase i žene, i izvuku je na bezbedno. Izneli su je maltene kroz plamen - kaže naš izvor i dodaje da je žena bukvalno u poslednjoj sekundi izvučena iz zapaljenog stana.

- Dramatično je bilo, plamen je zahvatio sve prostorije, a ona nije imala gde. Sekunde su je delile od smrti, a vatrogasci su po ko zna koji put dokazali da su pravi heroji - ispričale su komšije ove žene i dodale da je vatra brzo ugašena.