U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 11 intervencija
Saopštenje
13 SAOBRAĆAJKI U SUBOTICI ZA 7 DANA. TROJE TEŽE I 6 LAKŠE POVREĐENIH. Šest pijanih vozača, od 25 isključenih, zadržano u policiji!
Slušaj vest
Na području Policijske uprave u Subotici dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda, od 27. oktobra, do 2. novembra.
U osam saobraćajnih nezgoda, tri osobe su teže i šest osoba je lakše povređeno dok je u pet saobraćajnih nezgoda pričinjena samo materijalna šteta.
U navedenom periodu, policija je podnela 30 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdata su 444 prekršajna naloga i iz saobraćaja je isključeno 25 vozača, od kojih je za šest vozača određena mera zadržavanja, zbog teške ili potpune
alkoholisanosti.
U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 11 intervencija.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši