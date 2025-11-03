Slušaj vest

Srpkinja Dejana Ć. (22) pretučena je u jednom kafiću u Beranama dok je bila na svom radnom mestu, a kako se sumnja, nju je 25. oktobra u popodnevnim satima surovo pretukao Vaso R. (43) kojeg je poznavala iz viđenja.

Na snimku koji kruži društvenim mrežama vidi se jezivi napad koji je trajao 45 sekundi, kada je muškarac uleteo u kafić i brutalno se iživljavao nad devojkom. Jezivi napad je snimila nadzorna kamera lokala.

Kako se može videti, devojka je sedela za stolom kada je, u objekat ušao, kako se sumnja, osumnjičeni Vaso R. koji joj je ubrzanim korakom prišao. Sve vreme joj je nešto govorio, a sledeće sekunde ju je udario otvorenom šakom je udario u glavu.

Zatim ju je uhvatio za glavu, počupao je, a onda njenom glavom udario o sto. Tada je napadnuta devojka pala na pod. Na snimku se vidi da je devojka, prilikom pada, podigla ruke kako bi zaštitila glavu.

Dok je ležala na podu, muškarac ju je brutalno šutirao nogama u predelu glave i stomaka, a onda je, kako se vidi na snimku, počeo da je gazi po glavi.

1/6 Vidi galeriju Srpkinja napadnuta u kafiću u Beranama Foto: Privatna arhiva

Brutalnom prebijanju svedočio muškarac koji nije reagovao

Da situacija bude još dramatičnija, prilikom dolaska napadača u ovom ugostiteljskom objektu, za odvojenim stolom, sedeo je muškarac srednjih godina. On nije reagovao na brutalno nasilje i iživljavanje osumnjičenog nad devojkom, već je u trenutku kada joj je napadač gazio po glavi ustao od stola i napustio kafić.

Kada ga je ugledao, nasilnik mu je nešto dobacio, nakon čega je svedok, koji se već nalazio ispred lokala, počeo da trči — zabeležila je nadzorna kamera ovog ugostiteljskog objekta.

Ilustracija Foto: RINA

Šutirao devojku dok je bez svesti ležala na podu

Čini se da je devojka tada već izgubila svest, a napadač je nastavio da je šutira. Ona je glavom i telom udarala u stolice i stolove između kojih je pala.

Međutim, sudeći po snimku, nasilnik se nije zaustavljao. Pridržavao se levom rukom za sto, u desnoj mu se nalazila upaljena cigareta, a nogama je besomučno šutirao u žrtvu ovog brutalnog napada koja je bez svesti ležala na podu.

Devojka, koja je tokom nasilja koje je doživela izgubila svest, nepomično je ostala da leži na podu kafića, a nasilnik je napustio lokal kao da se ništa nije dogodilo.

Bez odgovorna nadležnih službi u Crnoj Gori

Prema prvim nezvaničnim informacijama, Dejana Ć. je četiri sata bila bez svesti. Nju je u nesvesnom stanju, dok je ležala na podu, pronašao vlasnik kafića u kojem se dogodio incident i odvezao u najbližu bolnicu.

Takođe, kako se dodaje, a kako i ona tvrdi, sa povrednom listom se javila u policijsku stanicu gde je prijavila osumnjičenog.

Epilog ovog slučaja za sada nije poznat.

Oglasilo se tužilaštvo u Beranama

Povodom ovog događaja oglasilo se Osnovno državno tužilaštvo u Beranama, koje je navelo da je odredilo zadržavanje do 72 sata za lice V.R, osumnjičeno za krivično delo nasilničko ponašanja.

- Događaj se odigrao 25. oktobra 2025. godine u jednom ugostiteljskom objektu na području opštine Berane. Osumnjičeni je, kako se sumnja, drskim i nasilnim ponašanjem ugrozio spokojstvo građana, narušio javni red i mir, te lakše telesno povredio oštećenu D.Č - saopšteno je iz ODT.