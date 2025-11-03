Slušaj vest

U subotu uveče na beogradskom naselju Voždovcu dogodio se incident u kojem je povređen maloletnik (15).

Napad se odigrao u Kumodraškoj ulici, u parku ispred Osnovne škole "Veselin Masleša", gde se maloletnik nalazio u društvu svojih drugova.

Prema informacijama, grupi maloletnika je prišlo nekoliko nepoznatih lica. Tokom sukoba, jedno od tih lica je dečaku zadalo udarac metalnom šipkom u predelu glave.

Povređeni dečak je odmah transportovan u Urgentni centar radi pružanja lekarske pomoći. Nakon pregleda, dežurni lekari su konstatovali da je dečak zadobio lake telesne povrede.

Nakon prijave incidenta, policija je pokrenula istragu. Identitet napadača za sada nije poznat, a nadležni organi intenzivno rade na rasvetljavanju svih okolnosti ovog događaja i pronalaženju odgovornih lica.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteHronikaKUĆNI PRITVOR ZA GLUMCA IZ ČAČKA I NJEGOVOG BRATA KOJI SE SUMNJIČE ZA TUČU U ČAČKU Evo šta je rekao njegov advokat
policija.jpg
HronikaKURIR SAZNAJE, POKUŠAJ UBISTVA U BAČKOJ TOPOLI: Muškarcu (57) bore se za život posle tuče
nemanja-nikolic-2.jpg
HronikaTASMANIJSKI ĐAVO TUKAO TAKSISTU, PA GA UBO NOŽEM! Uhapšen MMA borac (47) koji se sa drugovima iživljavao nad čovekom u Beogradu na vodi - oglasio se MUP
miljan-djurasivnoc.jpg
HronikaNASRTAO SEKIROM ISPRED POZNATOG RESTORANA: Muškarac brutalno pretučen u Smederevu, kao treći uključio se i neznanac pa ga drškom čekića tukao u glavu
nemanja-nikolic-2.jpg