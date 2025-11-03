Slušaj vest

Suđenje pripadnicima kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića koja je optužena za sedam ubistava, trgovinu drogom i oružjem, kao i silovanje jednog mladića na stadionu FK Partizna nastavljeno je danas u Specijalnom sudu u Beogradu gledanjem fotografija načinjenih tokom uviđaja u magacinu Sportskog društva na Stadionu, kao i pregledom luksuznih automobila koji su zaplenjeni od optuženih tokom hapšenja u februaru 2021. godine.

Na 32 fotografije koje su prikazane danas u sudnici vide se čekići, crne rukavice, patike, diskovi, uređaj za brojanje novca, laser, suzavci, ali i majice, muške gaće i praškasta materija.

- Skrenuo bih vam pažnju da se ovde navodi da sam ja bio učesnik u pretresu, što nije tačno jer sam ja bio u pritvoru tog 9. februara kada je vršen pretres i druga stvar, stadion nije moj. Interesantno je da su te prostorije prethodno dva puta pretresane i da ništa od ovoga nije pronađeno. Vi niste navijači, ali na majici piše VSCZ, to su Zvezdine majice, šta će one na stadionu Partizana? Ni ja niti bilo ko odve nije navijač Zvezde - rekao je optuženi Belivuk pošto su prikazane ove fotografije, tvrdeći da je sve navedene predmete "neko podmetnuo".

Belivukov branilac, advokat Dejan Lazarević, naveo je i da prikazani predmeti nemaju nikakve veze sa izvršenjem krivičnih dela koja se optužnicom stavljaju na teret okrivljenima.

Veljko Belivuk Foto: Ana Paunković, Stefan Stojanović

Prikazana i fotografije džipa Stefana Đurića Raste

U sudnici su takođe prikazane i fotografije pregleda više luksuznih automobila, za koje se sumnje da su iz koristili optuženi. Među automobilima je bio i skupoceni "mercedes" koji je u februaru 2021. godine oduzet od optuženog Vlade Georgijeva, koji je vraćen reperu Stefanu Đuriću Rasti u decembru 2023. godine.

Gerogijev je, podsetimo, bio menadžer reperu i vozilo je koristio u vreme hapšenja.

U automobilima koje je policija pretresla i fotografisala posle hapšenja kriminalne grupe, pronađene su hirurške maske, majice sa likom Gavrila Principa, natpisom "pozdrav iz Humske", kao i kosturskim glavama.

Podsetimo, prema optužnici, vođe klana formirale su navijačku grupu Iz Principa koja je bila paravan za kriminalnu grupu koja je vršila najteža krivična dela.

Veljko Belivuk, Rasta Foto: Kurir, Zorana Jevtić

Tužilac Saša Ivanić posebno je skrenuo pažnju na pregled automobila "škoda" i "audi".

- Skrećem pažnju na relevantnost vozila i pronađene biološke tragove. Odnosi se na škodu, oduzetu od saradnika Srđana Lalića, a koja je po njegovom kazivanju korišćena prilikom izvršenja krivičnog dela na štetu Aleksandra Gligorijevića. Pronađeni su biološki tragovi Lalića, DNK Budimir Marka i DNK Marka Miljkovića na štaki i lampi. Od značaja je da ukažemo na "audi", koje pripada okrivljenom Nikoli Stefanoviću. Pronađeni su biološki tragovi Veljka Belivuka - rekao je tužilac Saša Ivanić. Na reči tužioca, odmah su reagovali optuženi Belivuk i Miljković.

- Vidite da sam živ i zdrav, to znači kad DNK postoji u kolima, znači da je čovek živ i zdrav - rekao je Belivuk, dok je Miljković pitao šta njegov DNK u škodi dokazuje vezano za izvršenje krivičnih dela.

U sudnici su prikazane i fotografije "honde sivik" koja je pripadala pokojnom Nikoli Mitiću, koji je prema navodima optužnice otet i ubijen u avgustu 2020. godine.

- U hondi su pronađeni DNK tragovi Mitića i Lazara Vukićevića, to nikakve veze nema sa optuženima - rekao je advokat Dejan Lazarević.

Podstimo, i Vukićević je prema optužnici ubijen u kući u Ritopeku.

- Niti znam da li je Mitić vozio taj auto ili nije, niti me zanima. Mi tog čoveka ne poznajemo niti je znao on nas - osvrnuo se MIljković na fotografije automobila pokojnog Mitića.

Slike iz Ritopeka Na fotografijama koje su danas prikazane u sudnici a koje su načinjenje u kući u Ritopeku, u kojoj su prema navodima optužnice pripadnici kriminalne grupe u tajnoj prostoriji mučili i ubijali žrtve, vidi se da su istražitelji tokom prikupljanja dokaza podigli parket i pločice