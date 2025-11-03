Slušaj vest

Fotografije kuće u Ritopeku u kojoj su prema navodima optužnice pripadnici kriminalnog klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića mučili i ubili sedmoro ljudi, a na kojima se vidi unutrašnjost kuće, raskopanog dvorišta i stvari koje su istražitelji pronašli skoro dva meseca posle hapšenja kriminalne grupe u februaru 2021. prikazane su danas u sudnici Specijalnog suda u Beogradu.

Na fotografijama se vidi i žuto crevo sa crvenim mrljama, elektro-šoker, mobilni telefoni i kartice, ali i jedna bolnička uniforma na kojoj rukom piše Nemanja Vask, a koja je takođe pronađena u kući. Podsetimo, istražitelji su prvi put kuću pretresli 4. februara 2021. kada su pripadnici kriminalne grupe uhapšeni. Skrivena prostorija pronađena je tek nekoliko meseci kasnije, dok su istražitelji u međuvremenu prikupljali tragove i dokaze.

ritopek-kuca-strave-foto--nenad-kostic----1.jpg
Foto: Nenad Kostić

U sudnici je danas prikazano više od 200 slika kuće i dvorišta. Na slikama se vidi i kada ispred kuće u kojoj je bila zemlja, koja je takođe pregledana, potom raskopano dvorište kako bi se pronašli tragovi. Pretresu je, kako piše na dokumentima, prisustvovao i optuženi Vlade Draganić vlasnik kuće u Ritopeku.

- Videli ste kadu, to su me stariji ljudi zamolili da oluk ide u nju da skupljaju vodu. Oni su izgleda skupljali stvari s ulice i donosili u kuću. Videli smo i slike iz potkrovlja nezavršenog, tamo su svašta majstori donosili, skupljalo se 10 godina, ja ne znam odakle sve to tamo u kući - prokomentarisao je danas u sudnici optuženi Draganić.

Na fotografije iz kuće, među kojima je i nekoliko slika šper ploče i jedan projektil, posebno se osvrnuo i optuženi Marko Miljković pokušavajući da ubedi sudsko veće da je "sve podmetnuto čim nije pronađeno prilikom prvog pretresa". Istražitelji su, kako se vidi na slikama i u aprilu fotografisali garažu i police u njoj, ali se tada još uvek nije znalo da se iza polica krije tajni prolaz do kog se dolazi tek kada se one pomere.

collage-copy.jpg
Foto: Kurir

Podsetimo, kako je naknadno utvrđeno, u tajnoj prostoriji na čijem su podu bile pločice otkrivena je i industrijska mašina za mlevenje mesa, koju su prema optužnici koristili kako bi uništili tragove, odnosno tela žrtava.

Kurir.rs

