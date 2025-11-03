Slušaj vest

Optužnica protiv roditelja osumnjičenog maloletnog ubice M.M., koji je pre više od dve godine, sa 37 uboda nožem ubio svog školskog druga Andreja Simića iz Niške Banje, ponovo je vraćena na doradu, treći put zaredom. Roditelji ubijenog dečaka slomljeni su zbog zastoja u slučaju i sve više sumnjaju u opstrukciju.

Otac Mića Simić govorio je na ovu temu za Kurir televiziju u emisiji "Crna hronika".

DVE GODINE BORBE ZA PRAVDU: Šta "koči" slučaj ubijenog dečaka Andreja Simića? Otac za Kurir: Optužnica vraćena po 3. put - Ne znam šta se više čeka! Izvor: Kurir televizija

- Zvanično smo saznali da je po treći put optužnica vraćena, bila je na dopuni. Opet iz administrativnih razloga, što je po nama apsurd ali smo bili pripremljeni jer smo znali nezvanično da će se to desiti. U razgovoru sa advokatom i još nekim ljudima, došli smo do zaključka da ovo postaje besmislica i gubi smisao, pogotovo jer iz proverenih informacija mnogo lakša krivična dela koja su bila učinjena, i optužnice koje su podizane sa mnogo većim propustima, pogotovo administrativnim, su prolazile, a ovako teško krivično delo se na ovaj način po treći put vraća i šalje na dopunu iz administrativnih razloga - kaže Simić.

On kaže da sumnja na opstrukciju slučaja, ali i navodi da ne postoji način da pravda bude zadovoljena, već samo pravo:

Foto: M.S

- Kako vreme protiče, sumnja postaje sve jača da ponovo dolazimo do opstrukcije. Tražimo pravdu, ali pravda će možda nekada i biti zadovoljena. Pravo hoće, ali pravda neće nikada. Sve gubi smisao. Zbog ove težine krivičnog dela sve mora da se radi na ubrzani način da bi se pokazalo da to tako treba. Nažalost, ušli smo u treću godinu a do toga nije došlo. Rekao sam i ponavljam, u što kraćem vremenu krenuću da iznosim kompletan predmet, na preko 1000 strana. Optužnica je čvrsta, imamo forenzički nalaz ubice gde se jasno kaže šta je radio i u kakvoj porodici je živeo, imamo forenzični nalaz telefona, što je više nego dovoljno i preko 25 svedoka. Ima mase dokaza. O školi neću ni da pričam. U narednom preiodu ću izneti zvaničan dokument gde se vide propusti škole i njenih zaposlenih. Ne znam više šta se čeka.

Simić podseća i da su roditelji dečaka ubice upozoravani od strane njih, ali i od strane škole, iako škola sada negira ovo:

- Došli smo do zvaničnih podataka da je i škola znala i upozoravala, a oni problem gurali pod tepih. U skorije vreme ćete dobiti zvaničnu dokumentaciju - kaže Simić.

1/5 Vidi galeriju Andrej Simić Foto: Kurir Televizija

Advokat Saša Knežević rekao je za Kurir:

- Nikom živom nije jasno zašto dolazi do ovih stvari. Ja razumem da postoji zvanična faza postupka po zakonu, kada se ispituje ispravnost i opravdanost optužnice u formalnom smislu, ali ovde je više nego jasno šta se i na koj način desilo. Tražili smo da nam Tužilaštvo dostavi zvaničan podatak o tome šta se dešava sa predmetom, jer ni punomoćnici oštećenih, ni branioci okrivljenih nemaju dodira i kontakt sa većem i fazom postupka, niti nas obaveštavaju. Odgovorili su nam da im je dva puta vraćana optužnica na ispravke. Imamo nezvanične najave da će i treći put vratiti, što je za mene neshvatljivo i nedopustivo. Čekamo da se konačno zatvori začarani krug, jer nakon ove faze tek branioci dobijaju priliku da pišu prijave i ovo može ići u nedogled - kaže Knežević.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs