Na autoputu Niš–Beograd, u blizini naplatne rampe u Vrčinu, danas je došlo do pljačke u kojoj je žrtva bio strani državljanin.

Kako se saznaje, Turčin koji je vozio kamion ka Beogradu, primetio je dvojicu mladića pored taksi vozila kod jednog odmarališta i zaustavio se da im pruži pomoć.

Navodno, vozilo je bilo u kvaru, potom su otvorili haubu.

Jedan od muškaraca je tada izvadio biber sprej i isprskao ga, a onda su mu ukrali torbicu sa dokumentima i novcem, nakon čega su pobegli.

Policija je odmah po prijavi državljanina Turske pokrenula potragu za počiniocima, koji se opisuju kao mlađi muškarci.

Kurir.rs

