Večeras oko 18.15 sati starica (84) poginula je u Kačarevu kada jena nju naleteo automobil, potvrdio je za zdravopancevo.rs Željko Grujić, portparol Policijske uprave u Pančevu.

"Oko 18.15 časova dobili smo prijavu da je došlo do obaranja pešaka u naseljenom mestu Kačarevo. Na mesto događaja izašla je ekipa Službe hitne medicinske pomoći Pančevo koja je nažalost mogla samo da konstatuje smrt osamdeset četvorogodišnje ženske osobe iz ovog mesta. Nakon uviđaja će biti utvrđeno kako je došlo do ovog tragičnog događaja" izjavio je Grujić.

On je još jednom apelovao na vozače da prilagode brzinu kretanja vozila stanju puta i uslovima saobraćaja i da poštuju propise, ali i na pešake da se u saobraćaju ponašaju odgovorno i da ne izlažu sebe opasnosti.

"Nažalost, ovakve tragedije možda snažnije od svih naših čestih apela podsećaju vozače koliko je važno da prilagode svoje kretanje stanju puta i uslovima saobraćaja naročito u noćnim časovima kad je smanjena vidljivost, i da nikada ne sedaju za volan umorni, dekoncentrisani ili pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, te da ni po koju cenu ne koriste mobilni telefon dok su u vožnji. Apelujemo i na pešake da odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju svoje bezbednosti i da ne preduzimaju radnje koje mogu doprineti nastanku saobraćajne nezgode" poručio je Grujić.

On je podsetio kako bi pešaci trebalo da se ponašaju u saobraćaju, pogotovo kada je vidljivost smanjena: