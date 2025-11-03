TRAGEDIJA U KAČAREVU, STARICU (84) POKOSIO AUTOMOBIL: Ekipa Hitne pomoći mogla samo da konstatuje smrt žene! Objavljen snimak s mesta nesreće (VIDEO)
Večeras oko 18.15 sati starica (84) poginula je u Kačarevu kada jena nju naleteo automobil, potvrdio je za zdravopancevo.rs Željko Grujić, portparol Policijske uprave u Pančevu.
"Oko 18.15 časova dobili smo prijavu da je došlo do obaranja pešaka u naseljenom mestu Kačarevo. Na mesto događaja izašla je ekipa Službe hitne medicinske pomoći Pančevo koja je nažalost mogla samo da konstatuje smrt osamdeset četvorogodišnje ženske osobe iz ovog mesta. Nakon uviđaja će biti utvrđeno kako je došlo do ovog tragičnog događaja" izjavio je Grujić.
On je još jednom apelovao na vozače da prilagode brzinu kretanja vozila stanju puta i uslovima saobraćaja i da poštuju propise, ali i na pešake da se u saobraćaju ponašaju odgovorno i da ne izlažu sebe opasnosti.
"Nažalost, ovakve tragedije možda snažnije od svih naših čestih apela podsećaju vozače koliko je važno da prilagode svoje kretanje stanju puta i uslovima saobraćaja naročito u noćnim časovima kad je smanjena vidljivost, i da nikada ne sedaju za volan umorni, dekoncentrisani ili pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, te da ni po koju cenu ne koriste mobilni telefon dok su u vožnji. Apelujemo i na pešake da odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju svoje bezbednosti i da ne preduzimaju radnje koje mogu doprineti nastanku saobraćajne nezgode" poručio je Grujić.
On je podsetio kako bi pešaci trebalo da se ponašaju u saobraćaju, pogotovo kada je vidljivost smanjena:
"Preporučljivo je da pešaci imaju na sebi nešto lakše uočljivo, poput reflektujućih detalja na jaknama, rančevima i slično, kako bi u uslovima smanjene vidljivosti ostali učesnici u saobraćaju mogli brže i lakše da ih primete. Apelujemo na pešake i da koriste površine koje su namenjene za njihovo kretanje, odnosno trotoare i pešačke staze, da prelaze kolovoz na mestima koja su za to propisana i da tokom prelaska ne upotrebljavaju mobilni telefon, slušalice i druge stvari koje bi mogle uticati na njihovu pažnju i pravilnu procenu situacije, te da se pre prelaska kolovoza uvere da li je vozač uočio njegovu nameru" poručio je Grujić.
