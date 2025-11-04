Slušaj vest

Srpkinja Dejana Ć. (22) ispričala je detalje brutalnog nasilja koje je doživela 25. oktobra u kafiću u Beranama u kojem je zaposlena. Nakon što je objavljen uznemirujući video snimak, Dejana je otkrila šta se dogodilo kobnog dana i ispričala da ju je napao muškarac Vasa R. (43), kao i šta je prethodilo njegovom dolasku u ugostiteljski objekat u kojem je ona zaposlena više meseci.

Na video snimku vidi se brutalno nasilje koje je, kako se sumnja, u Beranama počinio Vaso R., a žrtva Dejana Ćujić odlučila je da ispriča sve detalje ovog incidenta.

Ona je na početku svoje ispovesti naglasila da je 4 sata bila bez svesti, tvrdeći da ju je izgubila dok ju je osumnjičeni udarao u glavu, te da se pojedinih delova ne seća.

Osumnjičenog upoznala ovog leta

Dejana Ć. (22) rekla je da osumnjičenog Vasa poznaje oko 6 meseci. Prema njenim rečima, on je bio gost lokala u kojem je ona ranije radila kao konobarica.

- Došla sam u Berane na početku ovogodišnje sezone. Radila sam prvo u jednom lokalu, tu sam bila zaposlena kao konobarica. Vaso je bio redovan gost i tamo smo se upoznali. Naglašavam da nikada nismo bili prisni, niti da smo se družili. Znala sam ga površno, kao gosta lokala u kojem radim. Naša komunikacija je bila ćao za ćao, kao i osnovna komunikacija oko naručivanja pića. Više puta mi je slao zahtev za prijateljstvo na Fejsbuku, ali ga ja nisam prihvatila - ispričala je Dejana.

"Vaso me je pozvao i pretio, pa nakon 15 minuta ušao u lokal"

Dejana je ispričala da je 25. oktobra sedela u kafiću u kojem radi skoro mesec dana, u Beranama, kada joj je pozvonio mobilni telefon. Kako ona tvrdi, preko aplikacije Mesindžer nekoliko puta ju je pozvao osumnjičeni Vaso R, a kada je videla da njegovi pozivi ne prestaju, Dejana mu se javila.

- Vaso me je nekoliko puta zvao preko Mesindžera, iako ga nisam prihvatila za prijatelja na Fejsbuku. Kada sam videla da me uporno zove, javila sam se jer mi je i sestra u međuvremenu rekla da je i nju zvao 100 puta. On je odmah počeo da viče i pitao me gde sam, na šta sam mu ja rekla da radim. Tada je krenuo da me vređa, sećam se šta mi je rekao:

"Još uvek radiš kod tog klošara, je l? E, videćeš! Videćeš šta ću napraviti sutra i tebi i njemu" - tvrdi sagovornica.

Prema Dejaninim tvrdnjama, samo 15 minuta nakon što je prekinula vezu sa osumnjičenim, on je došao u lokal u kojem ona radi nakon čega ju je pretukao.

"Ne sećam se svega, bila sam 4 sata bez svesti"

Dejana je, kako se vidi i na snimku sa nadzornih kamera, sedela za stolom pored šanka, kada je osumnjičeni ušao u lokal i krenuo fizički da je zlostavlja.

- Mnogo me nervira što se ne sećam svih detalja. Volela bih da se setim svega, ali zbog gubljenja svesti imam rupe u sećanju od tog dana. Nakon njegovog poziva, ja sam se uznemirila i javila svom trenutnom poslodavcu da mi Vaso preti. Sedela sam za stolom pored šanka, u lokalu sam imala gosta koji je sedeo sam za stolom. Videla sam da se otvaraju vrata, i da u lokal ulazi Vaso. Nisam stigla da odreagujem, u dva koraka mi je prišao i počeo da me tuče, udario me u glavu. Onda me je zgrabio za kosu i mojom glavom udario u ivicu stola. Iskrena da budem, ja se posle toga ničega ne sećam. Sledeće čega se sećam jeste da sam se probudila u bolnici - otkriva Dejana.

Poslodavac ju je odvezao u bolnicu

Pretučena Dejana ispričala je da ju je poslodavac zatekao na podu kafića bez svesti.

- Mene je poslodavac zatekao kako ležim na podu i, kako mi je ispričao, odmah me je podigao, stavio u kola i odvezao u Urgentni centar. Tamo su mi konstatovali povrede i ušli glavu na nekoliko mesta. Kasnije sam išla u policiju da dajem izjavu - navodi ona.

"Policija mi uzela izveštaje, nisu hteli da ga uhapse"

Kako kaže, slučaj je prijavila policiji, međutim, kako tvrdi, policija nije reagovala po njenoj prijavi.

Prema Dejaninim tvrdnjama, osumnjičeni Vaso R. joj je nakon prebijanja dolazio na kućni prag, a samo nekoliko dana od brutalnog nasija, on je navodno u drugoj kafani flašom udario pevačicu u glavu.

- Po izlasku iz bolnice, zajedno sa poslodavcem sam bila u policiji gde sam prijavila slučaj. Tada sam inspektoru dala izveštaje od lekara. On mi ih nikada nije vratio, već je rekao da moraju da stoje u predmetu. Naravno, nisu ga uhapsili. Rekli su mi da se on ne nalazi u Beranama, iako su ga ljudi ovde viđali. Dva dana od napada, on je došao do stana gde ja živim. Jako sam se uplašila, odmah sam pozvala policiju i prijavila, ali oni ponovo nisu došli. Berane je malo mesto, sve se zna, on se slobodno svaki dan šetao gradom, a onda je napravio novi problem. U jednoj kafani je pevačici razbio flašu o glavu - tvrdi sagovornica.

Oglasilo se tužilaštvo u Beranama

Povodom ovog događaja oglasilo se Osnovno državno tužilaštvo u Beranama, koje je navelo da je odredilo zadržavanje do 72 sata za lice V.R, osumnjičeno za krivično delo nasilničko ponašanja.

- Događaj se odigrao 25. oktobra 2025. godine u jednom ugostiteljskom objektu na području opštine Berane. Osumnjičeni je, kako se sumnja, drskim i nasilnim ponašanjem ugrozio spokojstvo građana, narušio javni red i mir, te lakše telesno povredio oštećenu D.Č, saopšteno je iz ODT.