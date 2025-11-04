Slušaj vest

Muškarac (67) poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 20 časova, u Nehruovoj ulici u Kragujevcu.

Prema prvim informacijama, džip "tojota RAV4", kojim je upravljao Milan T. (67), prešao je na suprotnu stranu kolovoza i sudario se sa vozilom "citroen berlingo" koje je vozio Stefan K. (29).

Vozač "tojote" zadobio je teške povrede i preminuo u Univerzitetskom kliničkom centru "Kragujevac".

Policija je obavila uviđaj, a istraga je u toku kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće.

Ne propustiteBeogradNOĆ U BEOGRADU: 4 osobe povređene u tri saobraćajne nezgode
Hitna pomoć
Hronika"SVAKI UDES ME PODSETI NA DAN KADA SAM IZGUBILA SINA" Potresna ispovest majke Dušana (18) koji je nastradao u Sremskoj Mitrovici, porodica 6 godina čeka pravdu!
Dušan Mićić
Hronika13 SAOBRAĆAJKI U SUBOTICI ZA 7 DANA. TROJE TEŽE I 6 LAKŠE POVREĐENIH. Šest pijanih vozača, od 25 isključenih, zadržano u policiji!
17601838031795181 copy.jpg
Hronika"MOJA DECO, NEMA SEKUNDE, SATA, NI DANA DA VAS NE POŽELIM! MOJA DVA SOKOLA..." Potresna objava majke Predraga i Lazara, braće koja su poginule kod Ugrinovaca!
saobraćajna nesreća, Ugrinovci+.jpg