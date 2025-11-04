Slušaj vest

Sedam dana nakon tragične smrti mladog džudiste Lazara P. (16) koji je nastradao 29. oktobra u saobraćajnoj nesreći, oglasio se njegov rođeni brat Luka P. koji je takođe kobnog dana bio u kombiju smrti kada je ostao bez svog najrođenijeg. Njegove reči, objavljene na društvenim mrežama, duboko su potresle sve koji su ih pročitali.

Luka je u oproštajnom pismu bratu napisao reči koje otkrivaju najdublju bol, tugu i neizmernu ljubav prema bratu blizancu sa kojim je delio detinjstvo, treninge, snove i planove.

- Moj najmiliji brate, rođeni smo u istom minutu, proveli zajedno 16 godina, četiri meseca i 25 dana ispunjenih osmesima, suzama, snovima i borbama. Od leta 2014. započeli smo zajednički put treniranja džudoa, i tamo, rame uz rame, učili smo šta znači biti hrabar, istrajan i nepokolebljiv u potrazi za ciljevima koje smo delili - započeo je Luka.

On se u dirljivoj objavi prisetio trenutka kada mu se, kako kaže, "svet srušio".

- Ali jedne sudbonosne noći, 29. oktobra, svet mi se srušio, tebe su anđeli pozvali pre nego što smo uspeli da ostvarimo sve naše planove. Ostaо sam ovde, sada sa pola srca, pokušavajući da pronađem smisao bez tvog osmeha koji mi je nekada davao snagu.

U svakom njegovom dahu, kako kaže, sada živi bratovo ime.

- Svaki moj dah sada nosi tvoje ime. Do svakog mog uspeha ću dolaziti sa željom da ti pokažem da tvoje mesto u mom srcu nije prazno, već ispunjeno večnom zahvalnošću. Molim se da si na nekom boljem mestu, sa anđelima, i nadam se da, sa visina, čuvaš mene, mamu i tatu, kao što smo se međusobno čuvali tokom našeg zajedničkog života, kratkog, ali beskrajno dragocenog.

Njegove reči izazvale su lavinu emocija među prijateljima i poznanicima porodice, ali i među sportistima i trenerima koji su poznavali poginulog mladića. Luka je završio poruku zakletvom da će nastaviti putem koji su zajedno započeli:

- Zbog tebe ću svaki izazov shvatiti kao podstrek da nastavim dalje, da ostanem na putu koji smo zajedno započeli i da, za nas, stignem do našeg cilja. Tvoja hrabrost, tvoja vera i tvoja ljubav utkaće se u svaki moj korak. Večna ti slava, brate moj, i počivaj u miru. Dokle god budem disao, biću tvoj odraz, tvoje oči, tvoj osmeh, tvoja snaga. Vole te zauvek tvoj brat, Luka - piše u oproštajnoj poruci bratu.

Podsetimo, tragedija koja je zavila porodicu u crno dogodila se 29. oktobra, kada je mladi džudista, učenik i perspektivni sportista, izgubio život u teškoj saobraćajnoj nesreći. Njegova prerana smrt potresla je javnost, a mnogi su se oprostili od njega rečima da je bio borac, primer drugima i osmeh koji je zračio dobrotom.