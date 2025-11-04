JEZIV SLUČAJ KOD ZRENJANINA: Mladić (23) uhapšen zbog silovanja devojčice mlađe od 14 godina!
Policija je uhapsila M. N. (23), osumnjičenog da je silovao dete mlađe od 14 godina.
On je sproveden dežurnom javnom tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu radi saslušanja, u toku kog je izneo svoju odbranu.
Tužilaštvo je, nakon toga, sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Zrenjaninu podnelo predlog za određivanje pritvora, kako osumnjičeni ostankom na slobodi ne bi uticao na svedoke i žrtvu, ali i kako u kratkom vremenskom roku ne bi ponovio krivično delo.
Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se stavlja na teret da je na teritoriji opštine Sečanj prinudio na obljubu maloletnu oštećenu, odnosno dete koje je mlađe od 14 godina.
- U toku istrage prikupiće se svi dokazi i podaci kako bi javni tužilac mogao odlučiti da li će podići optužnicu ili obustaviti postupak - navelo je tužilaštvo.
Za krivično delo silovanje, koje se M. N. stavlja na teret, zaprećena je kazna zatvora od najmanje deset godina ili doživotni zatvor.