Policija je uhapsila M. N. (23), osumnjičenog da je silovao dete mlađe od 14 godina.

On je sproveden dežurnom javnom tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu radi saslušanja, u toku kog je izneo svoju odbranu.

Tužilaštvo je, nakon toga, sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Zrenjaninu podnelo predlog za određivanje pritvora, kako osumnjičeni ostankom na slobodi ne bi uticao na svedoke i žrtvu, ali i kako u kratkom vremenskom roku ne bi ponovio krivično delo.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se stavlja na teret da je na teritoriji opštine Sečanj prinudio na obljubu maloletnu oštećenu, odnosno dete koje je mlađe od 14 godina.

- U toku istrage prikupiće se svi dokazi i podaci kako bi javni tužilac mogao odlučiti da li će podići optužnicu ili obustaviti postupak - navelo je tužilaštvo.