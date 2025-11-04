Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva, uhapsili su S. P. (42) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave u Krupevcu, on se sumnjiči da je danas oko 7.40 časova u Kosovskoj ulici u Kruševcu, automobilom marke "audi", oborio troje maloletnih pešaka na pešačkom prelazu.

Povređenima je ukazana medicinska pomoć u Opštoj bolnici.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

