Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bačkoj Palanci podneće krivičnu prijavu protiv D. S. (33) iz okoline ovog mesta, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo lažno prijavljivanje.

On je, kako su saopštili iz Policijske uprave Novi Sad, prijavio policiji da su mu nepoznata lica provalila balkonska vrata i ukrala sef sa znatnom količinom novca.

- Sumnja se, međutim, da je D. S. platio po sto evra Novosađanima S. K. (19), S. B. (20) i S. K. (27) da ukradu sef, u kome nije bilo novca, kako bi naplatio odštetu od osiguravajućeg društva - navodi se u policijskom saopštenju.

Protiv njih trojice biće podneta krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo teška krađa.

