Dejana Ć. (22) pretučena je u jednom kafiću u Beranama dok je bila na svom radnom mestu, a policija je uhapsila V. R. zbog sumnje da je počinio ovaj jezivi napad.

Društvenim mrežama kruži snimak jezivog prebijanja devojke u jednom kafiću u Beranama, a kamere su zabeležile i trenutak kada je njen poznanik, nasilnik, upao u lokal i krenuo krvnički da je tuče.

Uznemirujući snimak

Na ovom uznemirujućem snimku koji su zabeležile sigurnosne kamere u lokalu, vidi se kako V.R. ulazi u kafić, potom prilazi stolu kraj kojeg stoji Dejana, a onda skače na nju i udara je sve dok ne padne na pod.

Čini se da je devojka u trenutku napada već izgubila svest, ali to nije zaustavilo nasilnika. On je nastavio da je udara nogama dok je njeno telo udaralo o stolice i stolove između kojih je pala. Nasilnik se levom rukom pridržavao za sto, u desnoj je držao upaljenu cigaretu, dok je besomučno šutirao nepomičnu žrtvu. Devojka je ostala da leži bez svesti na podu kafića, dok je nasilnik napustio lokal, kao da se ništa nije dogodilo.

Prebijanju svedočio čovek koji nije reagovao

U lokalu je sedeo i jedan čovek koji je sve nemo posmatrao. U jednom trenutku se okrenuo, video šta se dešava, a potom krenuo ka izlazu. Nije prišao devojci da joj pomogne.

Na snimku se vidi i da se napadač u jednom trenutku okrenuo ka očevicu i nešto mu rekao. Čovek se nakratko zagledao u njega pre nego što je izašao kroz vrata.

Napominjemo još jednom da je snimak uznemirujući

Podsetimo, policija je uhapsila V. R. zbog sumnje da je počinio ovaj jezivi napad. Osnovno državno tužilaštvo odredilo mu je zadržavanje do 72 sata zbog sumnje da je počinio krivično delo nasilničko ponašanje.

"Događaj se odigrao 25. oktobra 2025. godine u jednom ugostiteljskom objektu na području opštine Berane. Osumnjičeni je, kako se sumnja, drskim i nasilnim ponašanjem ugrozio spokojstvo građana, narušio javni red i mir, te lakše telesno povredio oštećenu D.Č.", saopšteno je iz ODT.

Prema navodima, V. R. devojci zadao više udaraca šakom u predelu glave, oborio je na pod, a potom je nastavio da je udara po telu.