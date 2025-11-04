Slušaj vest

Javnost Niša i okoline ozbiljno je iznenađena ciframa kojima se barata u slučaju bivše gradonačelnice Dragane Sotirovski, a koja će po svemu sudeći uskoro sesti na optuženičku klupu zbog zloupotrebe službenog položaja ili kako se to u narodu jednostavno naziva, mućki.

Samo ono što sadrži optužnica govori da je osumnjičena za milionske iznose u dinarima, a ništa lošije nisu prošli ni njeni saradnici koji su se, takođe, okoristili jer je s njima sklapala poslove neposrednom pogodbom.

Kako je ranije navedeno, ona bi za poslove po optužnioci trebala da vrati u budžet neverovatnih 112 miliona dinara, a ukoliko to sud odluči nakon održanog eventualnog sudskog procesa. To joj se po optužnici stavlja na teret u periodu od 16. marta 2022. godine do 9. jula 2024. godine, a postoji još jedna prijava gde je angažovala neke konsultantske firme gde su Nišlije to platile blizu 12 miliona dinara.

Kao kap na bahatost Nišlije često spominju sat marke "Svarovski" koji je kupila za 27.000 dinara, a koji je pronađen u stanu nakon pretresa.

Njeni saradnici su svi priznali da su umešani u te "mutne" poslove i vratiće novac koji su uzeli, a "odležaće" kaznu zatvora u kućnim uslovima uz elektronsku nanogicu. I u njihovim slučajevima je reč o milionima iz narodne kase.

- Presudama Višeg suda u Nišu, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije prihvaćeni su sporazumi o priznanju krivičnog dela zaključeni između javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Nišu, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije i optuženih D.N. i D.N. sa braniocem. Optuženi su oglašeni krivim zbog produženog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja u pomaganju i osuđeni na kaznu zatvora, i to optuženi D.N. u trajanju od jedne godine koju će izdržavati u prostorijama u kojima stanuje uz primenu elektronskog nadzora, a optuženi D.N. na kaznu zatvora u trajanju od deset meseci, koju će takođe izdržavati u prostorijama u kojima stanuje uz primenu elektronskog nadzora. Optuženi D.N. i D.N. su obavezani da solidarno oštećenom nadoknade štetu u ukupnom iznosu od 46.505.078,15 dinara - saopšteno nam je iz Višeg suda. Ova dvojica braće sa istim inicijalima su vlasnici firme "Vodomonteri".

Vlasnik firme "Sim puk gradnje", Z.S. moraće da vrati bezmalo 63,5 miliona dinara.

- Presudom Višeg suda u Nišu, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije prihvaćen je sporazum o priznanju krivičnog dela zaključen između javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Nišu, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije i optuženog S.M. sa braniocem. Optuženi je oglašen krivim zbog produženog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja u pomaganju i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od deset meseci, koju će izdržavati u prostorijama u kojima stanuje uz primenu elektronskog nadzora i ujedno obavezan da oštećenom nadoknadi štetu u ukupnom iznosu od 28.032.363,20 dinara - potvrđeno nam je u Višem sudu u Nišu.

Za vreme mandata, Sotirovski je često sazivala Gradski štab za vanredne situacije koji služi za davanje hitnih rešenja u slučaju poplava, klizišta i sličnih prirodnih pojava. U tim situacijama, po zakonu nije bilo potrebe raspisivati javne nabavke nego su poslovi mogli da budu zaključeni neposrednom pogodbom što je očigledno iskorišćeno u ovom slučaju.