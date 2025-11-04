Slušaj vest

U selu Pečenjevce kod Leskovca sinoć se dogodio zločin kada je, kako se sumnja, Dalibor D. (1982) ubio nevenačnu ženu K. G. (1989) iz Leskovca, pa potom pobegao.

Telo žene, za kojom se tragalo, nađeno je jutros. 

Slučaj je potvrđen u leskovačkoj policiji.

Za sada su nepoznati razlozi zbog kojih je došlo do zločina. Uviđaj je u toku, kao i potraga za osumnjičenim.

