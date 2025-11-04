Slušaj vest

Policijska uprava u Leskovcu obavestila je danas dežurnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu da postoje osnovi sumnje da je D.D., u toku prošle noći, lišio života svoju vanbračnu suprugu G.K. i da je ona, bez znakova života, pronađena u porodičnoj kući osumnjičenog.

U saopštenju koje su mediji dobili od glavnog javnog tužioca Ljiljane Zlatanović Janković se navodi da tužilaštvu još uvek nije dostavljena krivična prijava povodom ovog događaja, a da se, prema informacijama koje imaju, D.D. nalazi u bekstvu odnosno da još uvek nije pronađen.

- Napominjemo da zvaničnog saopštenja u vezi sa ovim događajem nije bilo ni od strane Policijske uprave Leskovac, ni od strane Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu, s obzirom na to da je tužilaštvo dalo naloge u cilju prikupljanja dodatnih obaveštenja i daljeg postupanja policijskih službenika - ističe se u odgovoru Višeg tužilaštva u Leskovcu.

Prema nezvaničnim saznanjima, sumnja se da je G.K.(36) ubijena u kući u leskovačkom selu Pečenjevce. Policiji je navodno brat osumnjičenog, u ponedeljak u kasnim večernjim satima, prijavio da je čuo buku i svađu iz kuće gde je pronađeno telo nesrećne žene i da postoji mogućnost je sukob nevenčanih supružnika okončan tragično.

Dvoje ljudi su navodno duže vreme bili u lošim odnosima zbog čega je često dolazilo do međusobnih sukoba. Poslednji je, prema svemu sudeći, okončan ubistvom, ali za sada nema informacija na koji način je mladoj ženi oduzet život.

Njeno telo je poslato na obdukciju koja treba da da odgovor na ovo pitanje, a nezvanična saznanja govore i to da na licu mesta nije bilo tragova krvi.

Sve okolnosti ovog događaja utvrdiće istraga koja je u toku.