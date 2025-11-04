Slušaj vest

Policija intezivno traga za Daliborom D. (43) iz Pečenjevca kod Leskovca, zbog sumnje da je sinoć u kući u tom selu ubio svoju nevenčanu suprugu Katarinu G. (36), pa pobegao!

Policija je u kuću Dalibora D. došla po pozivu njegovog brata koji je prijavio da je čuo buku i svađu. Telo žene zatečeno je u zamrzivaču, a Dalibora nije bilo kod kuće.

O slučaju je obavešteno i Više javno tužilaštvo u Leskovcu. 

- Zbog čega je Dalibor ubio Katarinu još uvek nije poznato. Njih dvoje su imali određene probelem i svađe, a sinoć je sve otišlo predaleko - kaže izvor.

Na koji način je žena ubijena za sada nije poznatno, tužilaštvo je naložilo da se uradi obdukcija kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

- Na prvi pogled je postojala sumnja da je žena ubijena, a i to što je telo sakriveno ukazuje na činjenicu da je počinilac želeo da sakrije tragove zločina - objašnjava nam izvor.

