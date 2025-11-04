Slušaj vest

Fotografije vikendice na Rudniku, koju je policija pretresala posle hapšenja kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, za koju su istražitelji sumnjali da je još jedna štek kuća klana koji je optužen za sedam ubistava, trgovinu drogom i oružjem, prikazane su danas u sudnici Specijalnog suda u Beogradu.

Vikendica, koja je pretresana 4. februara 2021. na dan hapšenja Belivuka i Miljkovića, kako proizilazi iz dokumentacije prikazane na suđenju kriminalnoj grupi, u vlasništvu je kuma braće Miloša i Marka Budimira, koji su obuhvaćeni optužnicom.

Inače, posle hapšenja kriminalne grupe, spekulisalo se da je Belivuk krenuo upravo u kuću na Rudniku u trenutku kada je uhapšen.

Foto: Ana Paunković

Kako je Kurir ranije pisao, policija je danima posle hapšenja kriminalne grupe pretresala kuću na Rudniku i prikupljala dokaze. Tragovi krvi navodno su tada pronađeni u kadi u kupatilu, na tepisima u spavaćoj i dnevnoj sobi, kao i u kuhinji. Svi ti predmeti koji su pronađeni iz dnevnog boravka, kuhinje, kupatila, spavaće sobe, tretirani su luminolom. Veštačeni su i utvrđeno je da sve to nema nikakve veze sa događajima iz optužnice - rekao je branilac Belivuka, Miljkovića i drugih optuženih, advokat Dejan Lazarević posle izvođenja ovih dokaza.

Kako je Kurir ranije pisao, u vikendici na Rudniku koja je navodno izdvojena od drugih kuća u okolini i ograđena duplom ogradom, pronađeni su prilikom pretresa i ostaci hrane, prljavo posuđe, slatkiši ali i namešten krevetac za bebu.

Foto: Ana Paunković

- Kuća ima dva sprata i u noći hapšenja je policija upala u nju. Unutra je prilično skroman nameštaj, a na pojedinim prozorima su postavljene krpe kako se ne bi videla unutrašnjost. U jednoj od spavaćih soba je čak i krevetac za bebu, namešten posteljinom, a unutra je pronađen i badnjak, pa se verovalo da je i za Božić neko u njoj boravio - ispirčao je tada izvor Kurira šta je sve zatečeno u vikendici za koju se tada sumnjalo da je "kuća strave 2".

Vlasnik kuće, izvesni D. M., koji nema veze sa klanom, potvrdio je da su njegovi sinovi kumovi sa visokopozicioniranim pripadnikom Belivukovog klana, Milošem Budimirom i da se poznaju još iz detinjstva. Rekao je i da su krajem januara 2021. sinovi tražili ključ vikendice, da bi Budimri tamo navodno proveo neko vreme sa suprugom i decom.