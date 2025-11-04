Slušaj vest

Dalibor D. (43) iz Pečenjevca kod Leskovca, za kojim policija traga od jutros kada je u njegovoj kući pronađeno telo njegove nevenčane žene Katarine G. (36), u trenutku zločina se nalazio u kućnom zatvoru!

Kako Kurir saznaje, Dalibor D. trenutno služi kaznu na koju je osuđen pred sudom za krivično delo sprečavanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.

Osumnjičeni Dalibor D. Foto: Društvene Mreže

- Dalibor D. je osuđen na kućni zatvor s nanogicom zbog krivičnog dela sa elementima nasilja, i trenutno služi tu kaznu. Kuću nije smeo da napušta bez odobrenja suda, osim u vreme redovne šetnje na koju svaki osuđenik ima pravo. Koliko znamo, on je imao pravo na šetnju od sat vremena u toku dana - ispričao je naš izvor i dodao:

- Dalibor D. je i ranije bio nasilan i problematična, o čemu svedoči i ova presuda. Međitom, da je spreman da ubije nije niko mogao da pretpostavi.

Katarina G. Foto: Društvene Mreže

Podsetimo, sumnja se da je Dalibor D. u noći između ponedeljka i utorka u svojoj kući u Pečenjevcu ubio Katarinu Gligorijević, pa telo sakrio u zamrzivač. Posle zločina on je pobegao.