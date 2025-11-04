Slušaj vest

Nikola Bajić (56), pripadnik "zemunskog klana" izdržava kaznu od 35 godina zatvora u Kazneno-popravnom zavodu Zabela kod Požarevca. Važio je za vozača zloglasnog "audija smrti" iz kojeg su "Zemunci" ubili mnoge svoje žrtve. Njegova ćerka, Maša Bajić, objavila je knjigu pod nazivom "DNK zemunskog klana", koju je posvetila svom ocu i, kako kaže, pravdi za koju se zajedničkim snagama bore.

- Odrastati bez oca je teško, odrastaš bez bitne figure, pogotovo jer sam žensko a kažu da je za ćerke najvažnija uloga oca u životu. Kada shvatiš da neke stvari ne možeš da promeniš već samo da se pomiriš sa činjenicom, onda prihvatiš ono što jeste. Ne mogu da jadikujem i promenim situaciju, iako bih volela. Bilo mi je mnogo teže kada sam bila mala nego sada, jer je tada potrebnija pažnja i ljubav nego sada kada shvatiš da to možda nije moguće - kaže Bajić.

Od strane ostalih osumnjičenih i obuhvaćenih optužnicom protiv ovog klana, svi su govorili da Bajić ne stoji iza dela koja mu se stavljaju na teret, a njegova ćerka ovo je prokomentarisala rečima:

- Neki su uvaljivali mog oca u tu neku prljavu radnju da bi izvukli sebe. Ipak, većina je negirala, što i jeste istina. Nemaju zašto da priznaju da je bio tu ili bio u prljavim radnjama ako nije. On je sa Dušanom Spasojevićem bio dobar do 2000. godine, odnosno do godine kada su počeli da čine najgora krivična dela. To nije prihvatao i povukao se iz cele priče, sve do hapšenja kada je uhapšen 2003. godine nakon ubistva Zorana Đinđića - kaže Bajić.

Bajić kaže da je njen otac targetiran kao vozač "audija smrti", ali dodaje da to nije istina jer njen otac nije vozio tokom likvidacije Zorana Uskokovića, a kaže i da je rečeno da je Dušan Spasojević bio taj koji je bio za volanom.

- Iz autobiografske knjige Sretka Kalinića se vidi da je moj otac normalan čovek, ima normalnu porodicu i nije izdajnik, nije ga targetirao kao izdajnika, a šta to znači to samo Sretko zna. Moj otac mi o Sretku nije mnogo govorio, jer se pakuje da su oni bili zajedno u toj likvidaciji, a o Dušanu Spasojeviću mi je dosta pričao jer su se intezivno družili od 1994. do 2000. godine. Dušan je na početku bio normalan čovek, došao iz Medveđe, sela Gajtan, došao je u Beograd da igra fudbal i počeo da se druži sa mojim ocem. Kasnije se to pretvorilo u nešto drugačije - kaže Bajić.

Evo kako izgleda Bajićeva samica

Ćerka dodaje da veruje da bi njen otac sprečio teška krivična dela da je znao za njih, kao što je, kako ona kaže, sprečio mnoge druge loše stvari.

- Na primer, sprečio je ubistvo Vojislava Šešelja i drugih bitnijih ljudi, a da li je imao uvid u to kasnije ne znam, jer od 2000. nije bio u priči sa njima, a oni su krenuli da rade najgora krivična dela - kaže ona.

Na pitanje kako njen otac opisuje samicu, Bajić odgovara:

- To je neka soba od 10 kvadrata sa kamerom. Ima čučavac. To je stvarno kao iz horor filmova i krajnje nehumano. Zatvor treba da služi za resocijalizaciju čoveka. Ako čoveka staviš u kutiju bez normalnih uslova za život, ne znam kako bilo ko može biti resocijalizovan. Zatvor ga je dosta promenio. To su godine, on je već 22 godine u zatvoru. On je u najlepšim godinama otišao u zatvor, sa 35 godina.

Ona navodi da je njegov izlazak iz zatvora predviđen za 13 godina, ali se ona nada da će se to dogoditi ranije jer je i 22 godine koje je već odslužio po njoj previše za delo za koje se tereti, odnosno za saučesništvo.

