Jedno lice je ubodeno nožem danas iznad Tatkove škole u centru Prokuplja.
Reč je o E.K. (21) iz Prokuplja koji je prevezen u prokupački bolnicu, gde je nakon dijagnostike upućen na Hirurgiju.
Policija obezbeđuje prostor, a tačan uzrok sukoba nije poznat, kao ni da li je identifikovan napadač.
Nakon uviđaja će biti poznato više detalja.
