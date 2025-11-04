Slušaj vest

Jedno lice je ubodeno nožem danas iznad Tatkove škole u centru Prokuplja

Reč je o E.K. (21) iz Prokuplja koji je prevezen u prokupački bolnicu, gde je nakon dijagnostike upućen na Hirurgiju.

Policija obezbeđuje prostor, a tačan uzrok sukoba nije poznat, kao ni da li je identifikovan napadač

Nakon uviđaja će biti poznato više detalja. 

Kurir.rs

