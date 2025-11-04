Slušaj vest

Ljubomir Marković Kića (39), jedan od vođa Partizanove navijačke grupe "Alkatraz", brutalno je ubijen pre šest godina kada ga je egzekutor iz neposredne blizine izrešetao neposredno po izlasku iz balona u kom je igrao fudbal.

Ubistvo se dogodilo 1. novembra 2019. u Ulici Grčić Milenka u Beogradu kada je vođa navijača u društvu prijatelja izašao napolje iz balona. Zločinu su svedočili njegovi prijatelji, prolaznici, a ubistvo su snimile i kamere sa obližnjeg objekta.

- Maskirani napadač sa kapuljačom na glavi prišao je Markoviću koji je bio na semaforu i čekao da sa prijateljima pređe ulicu. Marković je u trenutku pogledao u levu stranu i video svog ubicu i počeo da trči. Nije poznato da li je vođa navijača video oružje u ruci napadača ili je pak prepoznao svog ubicu - navodi izvor i dodaje:

Ljubomir Marković Kića Foto: Kurir, Privatna Arhiva

- Marković je uspeo da pretrči ulicu, ali su ga hici pogodili i pao je kao pokošen na benzinskoj pumpi, gde mu je ubica hladnokrvno prišao i overio ga sa dva hica u glavu.

Napadač je nakon toga u crnom BMW X5 šabačkih registarskih oznaka pobegao u pratnji saučesnika koji je bio za volanom džipa. Napadač i saučesnik su se spustili ulicom Grčić Milenka ka Ustaničkoj odakle im se gubi svaki trag.

Foto: Nemanja Nikolić

- Do danas zvanično nisu otkrivena imena osumnjičenih za Markovićevu likvidaciju i niko nije lišen slobode zbog tog krivičnog dela, iako je o tome bilo reči na suđenju kriminalnoj grupi Veljka Belivuka i Marka Miljkovića kojima se sudi u Specijalnom sudu u Beogradu za sedam likvidacija - podseća izvor.

O brutalnoj likvidaciji vođe "Alkatraza" i o navodnim egzekutorima pričali su svedoci-saradnici Bojan Hrvatin i Srđan Lalić koji su ispričali svoja saznanja o ovom zločinu.

Marko Miljković i Veljko Belivuk Foto: Mup

Prema svedočenju Hrvatina, upravo je klan Belivuk-Miljković odgovoran za ubistvo Markovića i to zato što su, kako su ispričali u sudu, želeli da uspostave apsolutnu kontrolu i vlast na južnoj tribini i da pošalju poruku svima.

- Da bi zauzeli to mesto na tribini, on (prim aut. Marko Miljković) je bio ubeđen da mora da se pomeri, da se smakne Kića - rekao je Hrvatin na suđenju i objasnio da mu je rečeno "da je to najbolji način da se zaplaše sve ostale frakcije na Partizanovoj tribini, koja je bila razbijena".

- Onako usput mi je spomenuo da je on predložio da se Kića ubije. Nije mi mnogo pričao o detaljima, usput mi je ispričao da je lično stajao u blizini pumpe u Grčića Milenka, i mislim da mi je rekao da je Marko Budimir bio s njim. Znam da je rekao da je gledao odatle - ispričao je Hrvatin i objasnio da je sve to saznao nekoliko meseci posle Kićinog ubistva. U vreme kada je ovaj navijač ubijen, on je još bio u pritvoru.

Ljubomir Lainović Foto: Kurir

Kako je tada Hrvatin naveo, Miljković mu je spomenuo i da je Ljubomira Markovića ubio Ljubomir Lainović, sin pokojnog Branislava Lainovića Dugog, žestokog momka iz Novog Sada, kog su pre mnogo godina likvidirali pripadnici zemunskog klana. Lainović je nakon ovog ubistva nestao, a na prvoj narednoj utakmici sve frakcije Partizaovih navijača odali su počast Markoviću.

Kako su mediji ranije pisali, pre nego što je ubijen, Marković je navodno planirao da osnuje novu navijačku grupu sa Goranom Klještanom, navijačem koji je mesec dana pre ovog ubistva preminuo u teretani tokom treninga.

Njih dvojica su na taj način želela da se odvoje od Partizanovog juga, na kom je u tom trenutku primat držala kriminalna grupa "Principi", koja je tada još uvek nosila epitet navijačke, dok 2021. nisu uhapšene vođe Veljko Belivuk i Marko Miljković.