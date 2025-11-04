Slušaj vest

Dalibor D. (43), koji je osumnjičen za jezivo ubistvo vanbračne partnerke u porodičnoj kući kod Leskovca, u trenutku izvršenja stravičnog zločina imao je nanogicu, a meštani sela Pečenjevci, na pomen njegovog imena imali su šta da kažu.

Njegove komšije su ispričale da je on poznat u okolini Leskovca po višestrukim krivičnim delima. Tvrde da je više puta činio nasilje u porodici, tukao bivšu ženu, a navodno je, kako pominju pokušao da ubije i jednog policajca. Ove tvrdnje komšija do objavljivanja ovog teksta zvanične institucije nisu potvrdile.

Naime, komšije navode da je Dalibor u kraju poznat poslednjih godina i po turbulentnoj vezi sa ubijenom Katarinom G. (36). Kako je Kurir pisao, sumnja se da je osumnjičeni raskomadao telo ubijene, te da je delove tela sakrio u zamrzivač.

Bivša žena pobegla od Dalibora i ostavila decu

Kako tvrde komšije Dalibora, on iza sebe ima brak u kojem je sa bivšom suprugom dobio četvoro dece koja su živeli sa njim.

- Daliborova prva žena pobegla je od njega glavom bez obzira. On je nju godinama tukao i maltretirao. Išla je po selu u podlivima. Oni su tokom braka dobili četvoro dece. Međutim, nakon poslednjeg prebijanja, kada je jedva ostala živa, žena je prijavila Dalibora i pobegla. Otišla je, a da se nikome nije javila. Ostavila je decu kod njega. Koliko sam čuo on je pretukao jedno dete i ono je uspelo da nađe majku i pobegne kod nje - tvrdi Daliborov komšija iz Pečenjevca.

"Više puta osuđen zbog nasilničkog ponašanja"

Meštani Pečenjevca otkrili su da je osumnjičeni Dalibor D. više put prijavljivan za nasilje od strane različitih ljudi. Prema njihovim tvrdnjama, on se nasilno ophodio, ne samo prema bivšoj supruzi, već je fizički zlostavljao i svoje roditelje, rođenog brata, ali i druge žitelje ovog sela.

- On je imao jedno vreme zabranu prilaska roditeljima. Tukao je i oca i majku. Oboje su ga prijavili.Kasnije je pretukao i rođenog brata. Koliko ja znam, njega je baš isprebijao. Naneo mu je teške telesne povrede. Ni sa kim od porodice nije u dobrim odnosima upravo zbog svog nasilničkog ponašanja za koje je više puta osuđivan - tvrdi sagovornik.

Imao nanogicu u trenutku zločina

Dalibor D., u trenutku ubistva Katarine G. za koje je osumnjičen, imao je nanogicu.

Komšije tvrde da je nanogicu nosio zbog navodnog pokušaja ubistva policajca. Prema tvrdnjama ovog čoveka, Dalibor je sa terase bacio betonski blok na policajca koji je došao na njegovo imanje po prijavi zbog nasilja.

- Pre oko 2 godine, Dalibora su ukućani prijavili za nasilje u porodici. Tada je kod njega u kuću, po službenoj dužnosti, došao policajac. Policijski službenik stajao je na betonskoj terasi, na prizemlju, kod ulaznih vrata kuće. Dalibor se nalazio na terasi na spratu. Kada je video policajca, poludeo je od besa. Na spratu su se nalazili betonski blokovi pošto je kuća još uvek bila u izgradnji. Dalibor je sa poda uzeo jedan blok i bacio na policajca koji se istog momenta srušio. Demirović je tada uhapšen i osumnjičen za pokušaj ubistva tog policajca i dan danas nosi nanogicu zbog toga - tvrdi sagovornik.