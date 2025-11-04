Slušaj vest

Povodom današnjeg ranjavanja u Prokuplju, oglasila se Policijska uprava Prokuplje, koja je saopštila da je uhapšen B. D. (47) iz Prokuplјa, zbog nanođenja povreda F. K. (21) iz Prokuplja.

- Postoji osnova sumnje da je izvršio krivično delo laka telesna povreda, odnosno naneo je ubod nožem u predelu stomaka F.K. nakon tuče u kojoj je učestvovalo više lica - navodi se između ostalog u saopštenju PU Prokuplje.

Kako su objasnili, B.D. je određena mera policijskog zadržavanja do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Prokuplјu.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaMLADIĆ (21) IZBODEN NOŽEM U PROKUPLJU! Hitno prevezen u bolnicu: Policija obezbeđuje prostor oko osnovne škole (FOTO)
1000027229.jpg
HronikaPRONAĐEN KRVAV U KOLIMA NEDALEKO OD MESTA NAPADA Epilog drame kod Prokuplja: Otac i sin se pijani hvalili slikama napada, povređeni sve NEGIRAO?!
Hitna pomoć
HronikaOTAC I SIN SE PIJANI U PRODAVNICI HVALILI SLIKAMA PRETUČENOG ČOVEKA Nisu im verovali, a onda je policija zatekla FILMSKU SCENU: Lokva krvi, od njega ni traga!
IMG_20250810_201420.jpg
HronikaNAPAD U KAFIĆU U CENTRU PROKUPLJA: Devojka nožem posekla muškarca
nenad-kostic-maj-2022-3333.jpg