Slušaj vest

Povodom današnjeg ranjavanja u Prokuplju, oglasila se Policijska uprava Prokuplje, koja je saopštila da je uhapšen B. D. (47) iz Prokuplјa, zbog nanođenja povreda F. K. (21) iz Prokuplja.

- Postoji osnova sumnje da je izvršio krivično delo laka telesna povreda, odnosno naneo je ubod nožem u predelu stomaka F.K. nakon tuče u kojoj je učestvovalo više lica - navodi se između ostalog u saopštenju PU Prokuplje.

Kako su objasnili, B.D. je određena mera policijskog zadržavanja do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Prokuplјu.