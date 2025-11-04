Slušaj vest

Leskovačka policija intenzivno traga za Daliborom D. iz sela Pečenjevce koji je kako se sumnja, juče ubio svoju vanbračnu suprugu Katarinu G. sa kojom ima i dete.

Pred porodičnom kućom ubice i dalje dežura policija s obzirom na to da je Dalibor D. nakon što je ubio partnerku Katarinu G. pobegao. U Daliborovoj kući su njegovi majka i otac koje policija čuva jer, kako kažu, strahuju da bi oni mogli da budu sledeće žrtve sinovljevog krvavog pira.

Foto: Društvene Mreže

- Ne znam zašto je Dalibor ubio Kaću, ali se nikada nisu slagali. Vukli su se pet, šest godina, a poslednjih godinu dana boravili su na spratu naše kuće. Stalno su se svađali, ona je toliko vikala da su i komšije čule. Stalno su prijavljivali jedno drugo policiji, ma oboje su bili neuračunljivi. Međutim, začudo, juče se nije čulo ništa, pa ne znam na koji je način ubio, a da ona nije ni glas pustila - priča očajna žena.

Kako kaže, juče se vratila sa njive kada je Dalibor došao u roditeljski deo kuće i tražio mlađeg brata.

- Nismo se posećivali iako smo živeli u istoj kući baš zbog takvog njihovog ponašanja, pa mi je bilo čudno kada je došao. Pitao je za brata, kazala sam mu da se još nije vratio iz grada. Verujem da je pratio njegovo kretanje jer je ponovo došao čim je ovaj ušao u kuću. Kazao mu je da pođe sa njim da mu nešto pokaže. On se popeo na sprat i u sobi video Kaćine noge, bila je mrtva. Dalibor mu je kazao: ''Vidi šta sam uradio!'' - nastavlja majka.

Foto: Društvene Mreže

Kaže da i dalje nije imala pojma o zločinu jer joj je mlađi sin samo kazao da se pakuju i da idu iz kuće.

- Otišli smo u Bojnik kod moje ćerke, tek tamo mi je zet rekao šta je Dalibor uradio. Mnogo sam se potresla, unuci su me pitali šta mi je, a ja sam im kazala da me boli glava da ih ne traumiram. Mnogo se plašimo, ako Dalibor nešto sebi učini, neka ga, ali strahujem da i nas ne napadne. Kad je ovo uradio, vidimo da je spreman na sve - zaključuje ova žena.

Inače, meštani Pečenjevca za Dalibora nemaju lepih reči i podsećaju da je Dalibor nosio nanogicu.

- Bio je problematičan, već se ženio, iz tog braka ima troje ili četvoro dece. Nije se smirio ni sa Kaćom. Stalno ga je tražila policija, jednom je na njih bacio betonske blokove. Nosio je nanogicu, a juče je skinuo da bi pobegao - rekao je komšija Zoran L.